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Сегодня, 12:20

В Элисте простились с Анатолием Куберлиновым


В Элисте простились с Анатолием КуберлиновымНакануне в Элисте простились с Анатолием Куберлиновым, благодаря которому в Калмыкии началось развитие и популяризация настольного тенниса. Некролог подписали глава региона, председатель Народного Хурала, руководитель кабинета министров и другие.

Траурная церемония состоялась в спортивной школе олимпийского резерва, где многие годы трудился Анатолий Эрендженович. Он скончался после болезни на 85 году жизни.

Куберлинов был признанным профессионалом, воспитавшим целую плеяду талантливых спортсменов, которые сейчас достойно продолжают его дело. Отличник народного просвещения РСФСР, заслуженный работник физической культуры РСФСР, он внес неоценимый вклад в историю спорта региона.

Слова соболезнования родным и близким от имени руководства республики выразил заместитель председателя Правительства Геннадий Бадинов, который также был учеником прославленного тренера.

Геннадий Бадинов выступил с предложением назвать именем Куберлинова спортивную школу, а также улицу, где жил Анатолий Эрендженович. Проводить в последний путь известного тренера пришли его воспитанники, друзья и все те, кто его знал.



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