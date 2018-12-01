В Национальном музее открыт сезон новогодних утренников

В Национальном музее имени Пальмова открыт сезон новогодних утренников. Для детей подготовили программу с играми и конкурсами. Ребят ждёт волшебство от сказочных персонажей и захватывающие приключения.



С первых минут участники представления попадают в сказку. Декораторы приложили максимум усилий, чтобы заинтересовать детей. Например, симпатичные сосульки из синтепона легко превратили зал в заснеженный лес. На этот раз первыми гостями стали учащиеся третьего класса школы номер 3. Встречает юных зрителей главная героиня – Снегурочка.



Но внезапно пират, переодетый в костюм деда Мороза, похищает Снегурочку. С этой минуты и начинаются приключения. В этом году организаторы подготовили интерактивную игру.



Ребята вместе с дедом Морозом отправляются на поиски Снегурочки. Для этого необходимо выполнить несколько заданий, которые дают сказочные персонажи. Увлекательные игры и загадки обеспечили участникам положительные эмоции.



Не обошлось без традиционных хороводов с исполнением главной праздничной песни про ёлочку со всеми персонажами, здесь и всевидящая гадалка, и пират, и фея, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. А в завершении участникам сказочного представления организаторы подарили коллективное фото в виде календаря с символом наступающего года. В Национальном музее имени Пальмова открыт сезон новогодних утренников. Для детей подготовили программу с играми и конкурсами. Ребят ждёт волшебство от сказочных персонажей и захватывающие приключения.С первых минут участники представления попадают в сказку. Декораторы приложили максимум усилий, чтобы заинтересовать детей. Например, симпатичные сосульки из синтепона легко превратили зал в заснеженный лес. На этот раз первыми гостями стали учащиеся третьего класса школы номер 3. Встречает юных зрителей главная героиня – Снегурочка.Но внезапно пират, переодетый в костюм деда Мороза, похищает Снегурочку. С этой минуты и начинаются приключения. В этом году организаторы подготовили интерактивную игру.Ребята вместе с дедом Морозом отправляются на поиски Снегурочки. Для этого необходимо выполнить несколько заданий, которые дают сказочные персонажи. Увлекательные игры и загадки обеспечили участникам положительные эмоции.Не обошлось без традиционных хороводов с исполнением главной праздничной песни про ёлочку со всеми персонажами, здесь и всевидящая гадалка, и пират, и фея, и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. А в завершении участникам сказочного представления организаторы подарили коллективное фото в виде календаря с символом наступающего года.



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