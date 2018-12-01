На территории Калмыкии стартовала профилактическая операция «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспорт не только на конечных остановках, но и при выезде «на линию». Внимание обращают на перегруз и на наличие документов, разрешающих коммерческие перевозки пассажиров, а также на техническое состояние самих транспортных средств.



Операция проводится в связи с участившимися в последнее время ДТП с автобусами. Только за месяц зарегистрировано 4 аварии, один человек погиб, 9 получили травмы. В их числе двое несовершеннолетних. На территории Калмыкии стартовала профилактическая операция «Автобус». Сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспорт не только на конечных остановках, но и при выезде «на линию». Внимание обращают на перегруз и на наличие документов, разрешающих коммерческие перевозки пассажиров, а также на техническое состояние самих транспортных средств.Операция проводится в связи с участившимися в последнее время ДТП с автобусами. Только за месяц зарегистрировано 4 аварии, один человек погиб, 9 получили травмы. В их числе двое несовершеннолетних.



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