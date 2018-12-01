Автомобили «скорой помощи» поступят в региональные врачебные амбулатории

До конца года 19 автомобилей «скорой помощи» поступят в распоряжение региональных врачебных амбулаторий. Об этом Алексей Орлов сообщил в ходе спецпроекта «Глава-онлайн». Получателем такой господдержки стал один из фельдшерско-акушерских пунктов в Малодербетовском районе.



Оказать содействие в приобретении спецмашины Главу региона в ходе прямой линии попросила фельдшер поселка Ханата Малодербетовского района. Более полувека Раисе Санджиевой приходится и в распутицу, и в гололед транспортировать тяжелых больных в ЦРБ на старом УАЗике. Расстояние – 40 километров. «Теперь помощь будет, действительно скорой», говорит она. Современная спецмашина в распоряжении ФАПа появится до конца года.



Раиса Санджиева не только ведет амбулаторный прием, в ее обязанности входит и патронаж новорождённых и подворные обходы. Для оказания медпомощи здесь созданы все необходимые условия. Имеется процедурный и ЭКГ кабинеты. На диспансерном учете числится 97 терапевтических больных и 28 граждан с ограниченными возможностями здоровья. В эти дни новую автомашину, оснащенную всем необходимым оборудованием, с нетерпением ожидают женщины, состоящие на учете по беременности, а также пенсионеры. В их числе и Бата Санджиев. Он проживает в отдаленном поселке более 60-ти лет, со дня основания Ханатинской медицинской амбулатории.



В скором времени в двух населенных пунктах Малодербетовского района – в поселках Унгн-тёрячи и Хонч-нур планируют открыть модульные фельдшерско-акушерские пункты. Всего в республике насчитывается около ста ФАПов, которые должны обслуживать автомобили, укомплектованные по всем стандартам оказания скорой и неотложной помощи.



Появление новых реанимобилей в отдаленных районах – еще один шаг к повышению качества обслуживания. А комплекс медоборудования, который установлен в спецмашинах – а это кардиограф, дефибриллятор, реанимационный аппарат, ингалятор и многое другое – позволит оказывать скорую помощь больным и по пути в медучреждение. До конца года 19 автомобилей «скорой помощи» поступят в распоряжение региональных врачебных амбулаторий. Об этом Алексей Орлов сообщил в ходе спецпроекта «Глава-онлайн». Получателем такой господдержки стал один из фельдшерско-акушерских пунктов в Малодербетовском районе.Оказать содействие в приобретении спецмашины Главу региона в ходе прямой линии попросила фельдшер поселка Ханата Малодербетовского района. Более полувека Раисе Санджиевой приходится и в распутицу, и в гололед транспортировать тяжелых больных в ЦРБ на старом УАЗике. Расстояние – 40 километров. «Теперь помощь будет, действительно скорой», говорит она. Современная спецмашина в распоряжении ФАПа появится до конца года.Раиса Санджиева не только ведет амбулаторный прием, в ее обязанности входит и патронаж новорождённых и подворные обходы. Для оказания медпомощи здесь созданы все необходимые условия. Имеется процедурный и ЭКГ кабинеты. На диспансерном учете числится 97 терапевтических больных и 28 граждан с ограниченными возможностями здоровья. В эти дни новую автомашину, оснащенную всем необходимым оборудованием, с нетерпением ожидают женщины, состоящие на учете по беременности, а также пенсионеры. В их числе и Бата Санджиев. Он проживает в отдаленном поселке более 60-ти лет, со дня основания Ханатинской медицинской амбулатории.В скором времени в двух населенных пунктах Малодербетовского района – в поселках Унгн-тёрячи и Хонч-нур планируют открыть модульные фельдшерско-акушерские пункты. Всего в республике насчитывается около ста ФАПов, которые должны обслуживать автомобили, укомплектованные по всем стандартам оказания скорой и неотложной помощи.Появление новых реанимобилей в отдаленных районах – еще один шаг к повышению качества обслуживания. А комплекс медоборудования, который установлен в спецмашинах – а это кардиограф, дефибриллятор, реанимационный аппарат, ингалятор и многое другое – позволит оказывать скорую помощь больным и по пути в медучреждение.



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