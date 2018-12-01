Все учреждения города работают в штатном режиме. Об этом сегодня сообщили на совещании в администрации Элисты. Что касается эпидситуации по ОРВИ и гриппу, о порог не превышен. Также на контроле совместные рейды по несанкционированным продажам пиротехники. Говорили и о подготовке к 75-летию депортации.



Кроме того, по словам начальника управления образования в самое ближайшее время планируется проведение олимпиад среди школьников по математике и русскому языку. Все учреждения города работают в штатном режиме. Об этом сегодня сообщили на совещании в администрации Элисты. Что касается эпидситуации по ОРВИ и гриппу, о порог не превышен. Также на контроле совместные рейды по несанкционированным продажам пиротехники. Говорили и о подготовке к 75-летию депортации.Кроме того, по словам начальника управления образования в самое ближайшее время планируется проведение олимпиад среди школьников по математике и русскому языку.



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