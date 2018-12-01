Глава региона посетил Целинный район

В рамках рабочей поездки в Целинный район, глава региона посетил ряд объектов, которые будут возведены и отремонтированы в будущем году. Также были рассмотрены вопросы здравоохранения, транспортного сообщения и водоснабжения.



С 2019 года на этой площадке начнется возведение спортивного центра. Проектно-сметная документация – в стадии разработки. Планом предусмотрены: универсальный игровой зал на 520 квадратных метров, борцовский и тренажерный залы, а также другие вспомогательные помещения. На эти цели ориентировочно будет направлено порядка 20 миллионов рублей. Между тем, за счет средств федерального и республиканского бюджета будет оборудована пристройка к основному зданию детского сада «Харада». Строители уже возвели фундамент и ждут весны, когда можно будет приступить работе. Более ста малышей от полутора до трех лет ждут своей очереди.



Большое внимание Алексей Орлов уделил капитальному ремонту, который ведется на территории детского оздоровительного лагеря «Сайгачонок». Около трех миллионов рублей из регионального бюджета выделено на оборудование медпункта и пищеблока. Еще более трехсот тысяч – из районной казны. В корпусах уже заменены кровля и окна. Но глава региона дал отдельное поручение руководителю подрядной организации выполнить работы по благоустройству территории. Отремонтировать бассейн, чтобы дети отдыхали в комфортных условиях.



Между тем, проектом третьей очереди в селе Троицкое предусмотрено строительство разводящих водопроводных сетей по улицам Колхозная, Республиканская, Партизанская, Братьев Алехиных, Песчаная, Каменная и частично 40 лет Октября. Средства выделяются сразу из трех источников в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На сегодня уже произведены пуско-наладочные работы и проводится подключение к абонентам. Также установлена водонапорная башня Рожновского, колодцы с пожарными гидрантами.



Строительство дороги по улице Чавычалова позволило кардинально благоустроить центральную часть села Троицкое, а пешеходам, в том числе школьникам – беспрепятственно пройти к месту работы и учебы в любое время года. Итог рабочей поездки подвели в кабинете главы администрации Целинного РМО. Обсуждали ход зимовки, также говорили о подготовке к предстоящим весенне-полевым работам. Но основное внимание Алексей Орлов акцентировал на проблеме, связанной с банкротством бывшего экспериментального хозяйства КНИИСХ, осуществлявшего деятельность на землях, находящихся в федеральной собственности.



В ходе встречи была затронута острая проблема, которая волнует местных жителей. Как было отмечено, в первом квартале будущего года поликлиническая служба больницы будет размещена в здании администрации РМО. После реконструкции здесь будут созданы все условия для пациентов Целинного района. Также решается вопрос транспортного сообщения по маршруту «Троицкое-Элиста» и по селу. В рамках рабочей поездки в Целинный район, глава региона посетил ряд объектов, которые будут возведены и отремонтированы в будущем году. Также были рассмотрены вопросы здравоохранения, транспортного сообщения и водоснабжения.С 2019 года на этой площадке начнется возведение спортивного центра. Проектно-сметная документация – в стадии разработки. Планом предусмотрены: универсальный игровой зал на 520 квадратных метров, борцовский и тренажерный залы, а также другие вспомогательные помещения. На эти цели ориентировочно будет направлено порядка 20 миллионов рублей. Между тем, за счет средств федерального и республиканского бюджета будет оборудована пристройка к основному зданию детского сада «Харада». Строители уже возвели фундамент и ждут весны, когда можно будет приступить работе. Более ста малышей от полутора до трех лет ждут своей очереди.Большое внимание Алексей Орлов уделил капитальному ремонту, который ведется на территории детского оздоровительного лагеря «Сайгачонок». Около трех миллионов рублей из регионального бюджета выделено на оборудование медпункта и пищеблока. Еще более трехсот тысяч – из районной казны. В корпусах уже заменены кровля и окна. Но глава региона дал отдельное поручение руководителю подрядной организации выполнить работы по благоустройству территории. Отремонтировать бассейн, чтобы дети отдыхали в комфортных условиях.Между тем, проектом третьей очереди в селе Троицкое предусмотрено строительство разводящих водопроводных сетей по улицам Колхозная, Республиканская, Партизанская, Братьев Алехиных, Песчаная, Каменная и частично 40 лет Октября. Средства выделяются сразу из трех источников в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». На сегодня уже произведены пуско-наладочные работы и проводится подключение к абонентам. Также установлена водонапорная башня Рожновского, колодцы с пожарными гидрантами.Строительство дороги по улице Чавычалова позволило кардинально благоустроить центральную часть села Троицкое, а пешеходам, в том числе школьникам – беспрепятственно пройти к месту работы и учебы в любое время года. Итог рабочей поездки подвели в кабинете главы администрации Целинного РМО. Обсуждали ход зимовки, также говорили о подготовке к предстоящим весенне-полевым работам. Но основное внимание Алексей Орлов акцентировал на проблеме, связанной с банкротством бывшего экспериментального хозяйства КНИИСХ, осуществлявшего деятельность на землях, находящихся в федеральной собственности.В ходе встречи была затронута острая проблема, которая волнует местных жителей. Как было отмечено, в первом квартале будущего года поликлиническая служба больницы будет размещена в здании администрации РМО. После реконструкции здесь будут созданы все условия для пациентов Целинного района. Также решается вопрос транспортного сообщения по маршруту «Троицкое-Элиста» и по селу.



Смотреть полный выпуск новостей



