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Сегодня, 11:58

На Кремлевскую елку отправятся 36 школьников Калмыкии


На Кремлевскую елку отправятся 36 школьников КалмыкииНа Кремлевскую елку отправятся 36 школьников Калмыкии. Она состоится в Москве 26 декабря. Путевки распределены по муниципалитетам. Это – мечта каждого ребенка.

Ежегодно Главную елку страны посещают более 5 тысяч детей со всей России. По традиции, ребят ждут развлекательная программа, хороводы, конкурсы, Дед Мороз со снегурочкой, герои мультфильмов и сказок. Но главное – встреча с Президентом, который каждый год приезжает на праздник, чтобы поздравить ребят с достижениями и успехами.

Ну а Главная елка республики запланирована 4 и 5 января. Приглашение получили около двух тысяч калмыцких школьников.



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