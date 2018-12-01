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Сегодня, 11:56

Дан старт Году театра в России


Дан старт Году театра в РоссииДан старт Году театра в России. Начнется он с 1 января, но праздничные мероприятия в регионах уже проводятся. Калмыцкие артисты подготовили зрителям праздничный капустник.

Домбровые наигрыши встречали всех гостей вечера. Министр культуры России Владимир Мединский дистанционно поздравил всех служителей и поклонников Мельпомены. Видеопослание поступило и от легендарного актера Александра Калягина. Глава Калмыкии также поздравил всех с этим знаменательным событием. В первую очередь, Алексей Орлов приветствовал Заслуженного артиста России Ивана Уланова, первым из калмыцких артистов удостоенного самой престижной театральной премии страны «Золотая маска».

В зале были, и ветераны отрасли, и нынешние звезды театра, и зрители. Выдающаяся актриса Клара СельвинА более тридцати лет отдала сцене. Выпускница Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии пришла работать тогда еще в национальный музыкальный драматический театр Калмыкии. 25 лет она возглавляла министерство культуры.

Известный общественный деятель, также возглавлявший ведомство культуры, уверен, что калмыцкий драматический театр - один из лучших в России.

На сцене - актеры сразу трех театров: Национального драматического и Республиканского русского драмы и комедии, а также коллектив театра танца «Ойраты». Зрителям представили и шутливые номера, и импровизацию, и сюжеты из театральной жизни. Эффектным было и начало: бал пушкинского времени. Впечатляют и наряды разных эпох под аккомпанемент торжественной музыки. Автор постановки - молодой режиссер Алексей Сарангов.

Яркие премьеры, выставки, встречи с любимыми артистами, фестивали и открытия. Дан старт Году театра в России, а это значит, зрителей и самих служителей Мельпомены - в ожидании интересных событий.



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