Доставка пенсий за январь будет осуществляться по графику

В региональном отделении Пенсионного фонда сообщают, что в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, доставка пенсий за январь будет осуществляться по следующему графику: 3 января – день в день, 4 января – за 4 и 6 января, 5 января – за 5 и 7 января, 8 января – день в день.



С 9 января выплата пенсий и социальных пособий будет производиться по обычному графику. В региональном отделении Пенсионного фонда сообщают, что в соответствии с графиком доставки и режимом работы отделений почтовой связи, доставка пенсий за январь будет осуществляться по следующему графику: 3 января – день в день, 4 января – за 4 и 6 января, 5 января – за 5 и 7 января, 8 января – день в день.С 9 января выплата пенсий и социальных пособий будет производиться по обычному графику.



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