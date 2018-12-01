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Сегодня, 11:54

В Калмыкии продолжается тестовая трансляция второго мультиплекса


В Калмыкии продолжается тестовая трансляция второго мультиплексаВ Калмыкии продолжается тестовая трансляция второго мультиплекса. А уже с будущего года телевидение полностью переходит на цифровое вещание. Сейчас оценить качественную картинку могут и в сельской глубинке. К примеру, жители поселка Утта Яшкульского района уже бесплатно смотрят 20 программ пакета цифровых телеканалов.

Поселок «Утта» в числе тех территорий, которая в этом году оказалась в зоне покрытия цифрового вещания. Теперь Марина Балашова вместе с дочерью и сестрой смогут смотреть любимые программы в высоком качестве. 20 цифровых каналов не дадут скучать в период январских праздников, говорит она. Региональное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», Россия -24 и радио России в составе первого мультиплекса. Это позволяет жителям республики быть в курсе местных новостей.

Утта не единственный населенный пункт республики, где уже в тестовом режиме доступны каналы второго мультиплекса. Для этого здесь была произведена большая подготовительная работа, которая длилась не один год. А началась она с реконструкции и ремонта здания сельской станции. В рамках федеральной программы осуществлена модернизация оборудования. Причем в наличии имеется техника не только отечественного, но и иностранного производства.

Кстати, предусмотрено оборудование даже для обеспечения цифровым сигналом третьего мультиплекса, говорит начальник станции Утта Егор Босых. По словам специалистов, аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве изображения и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. Большинство современных телевизоров поддерживает стандарт вещания дивиби –Т2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телевизор старого образца, то для приема более современного сигнала потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Спрос на этот товар в последние месяцы значительно вырос, говорят продавцы одного из столичных магазинов.

На сегодняшний день в степном регионе построены цифровые 24 станции. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Так что, Калмыкия, как и вся страна, готовится к полному переходу на цифровое вещание.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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