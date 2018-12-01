Алексей Орлов провел видеоконференцию с жителями республики. Он ответил на актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического характера. Следует отметить, что на «Прямую линию» поступило более 100 обращений в разных форматах. За три с лишним часа Алексей Орлов успел ответить на 41 вопрос. Ни одно из поступивших обращений не останется без ответа.



В ходе прямого общения Алексея Орлова поступали и вопросы по экологии. Жители поселка Аршан рассказали, что предприятие из соседнего региона, которое располагается в здании бывшего мясокомбината, вывозит мусор и сбрасывает отходы недалеко от населенного пункта. Из-за несанкционированных свалок случались пожары. В частности, из-за возгорания кустарников Тамарикса летом едва не пострадали дома по улице Голубое золото. В одном из сюжетов мы рассказывали о проблеме. На месте бывшего пруда, появились огромные заросли.



Элистинец Валерий Шанаев также обратился к Главе Калмыкия по личному вопросу. Он рассказал, что его брат имеет все льготы как ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но, по словам, заявителя, не обеспечен лекарствами. Вопрос Глава Калмыкии адресовал министру здравоохранения, который находился в режиме онлайн. Юрий Кикенов отметил, что препаратами все пациенты обеспечены и назначил Шанаеву личную встречу. После чего глава ведомства разъяснил ситуацию.



Калмыкия примет участие в восстановлении могильной плиты калмыцкого князя, основателя Хошеутовского хурула Серебджаба Тюменя. Как сообщил Алексей орлов в ходе прямой линии, недавно общественная организация «Аймак», в составе которой находятся наши земляки, проживающие в Северной Ирландии, нашла место захоронения нойона в Болгарии. Но плита находится в полуразрушенном состоянии.



На связь с главой Калмыкии Алексеем Орловым вышли и наши земляки, проживающие в Москве. В процессе общения руководитель региона сообщил им, что республика старается активно поддерживать мероприятия, организуемые землячеством в российской столице. Алексей Орлов провел видеоконференцию с жителями республики. Он ответил на актуальные вопросы социально-экономического и общественно-политического характера. Следует отметить, что на «Прямую линию» поступило более 100 обращений в разных форматах. За три с лишним часа Алексей Орлов успел ответить на 41 вопрос. Ни одно из поступивших обращений не останется без ответа.В ходе прямого общения Алексея Орлова поступали и вопросы по экологии. Жители поселка Аршан рассказали, что предприятие из соседнего региона, которое располагается в здании бывшего мясокомбината, вывозит мусор и сбрасывает отходы недалеко от населенного пункта. Из-за несанкционированных свалок случались пожары. В частности, из-за возгорания кустарников Тамарикса летом едва не пострадали дома по улице Голубое золото. В одном из сюжетов мы рассказывали о проблеме. На месте бывшего пруда, появились огромные заросли.Элистинец Валерий Шанаев также обратился к Главе Калмыкия по личному вопросу. Он рассказал, что его брат имеет все льготы как ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, но, по словам, заявителя, не обеспечен лекарствами. Вопрос Глава Калмыкии адресовал министру здравоохранения, который находился в режиме онлайн. Юрий Кикенов отметил, что препаратами все пациенты обеспечены и назначил Шанаеву личную встречу. После чего глава ведомства разъяснил ситуацию.Калмыкия примет участие в восстановлении могильной плиты калмыцкого князя, основателя Хошеутовского хурула Серебджаба Тюменя. Как сообщил Алексей орлов в ходе прямой линии, недавно общественная организация «Аймак», в составе которой находятся наши земляки, проживающие в Северной Ирландии, нашла место захоронения нойона в Болгарии. Но плита находится в полуразрушенном состоянии.На связь с главой Калмыкии Алексеем Орловым вышли и наши земляки, проживающие в Москве. В процессе общения руководитель региона сообщил им, что республика старается активно поддерживать мероприятия, организуемые землячеством в российской столице.



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