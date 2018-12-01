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Сегодня, 12:00

Алексей Орлов отвечает на вопросы жителей региона


Алексей Орлов отвечает на вопросы жителей регионаВ эти минуты продолжается 4-я прямая линия Главы Калмыкии. Алексей Орлов отвечает на вопросы жителей региона. И сейчас на прямую связь со студией выходит моя коллега Санджирма Батаева, она находится в центре оценки качества образования – это одна из основных точек общения с руководителей республики.



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