В Калмыкии появятся общественные жилищные инспекторы. Подготовка первых добровольцев начнется уже в апреле. Об этом было заявлено на брифинге региональными представителями национального центра общественного контроля ЖКХ.



На первом этапе при поддержке Госжилинспекции и ряда других организаций обучение пройдут 30 человек. Для них уже подготовлена спецодежда с логотипом. При реализации проекта используются средства господдержки, выделенные в качестве Президентского гранта. В этом году его обладателем кроме степного региона стала и Волгоградская область.



Теперь собственники помещений многоквартирных домов смогут получить бесплатную квалифицированную консультативную и юридическую помощь в сфере ЖКХ. В Калмыкии появятся общественные жилищные инспекторы. Подготовка первых добровольцев начнется уже в апреле. Об этом было заявлено на брифинге региональными представителями национального центра общественного контроля ЖКХ.На первом этапе при поддержке Госжилинспекции и ряда других организаций обучение пройдут 30 человек. Для них уже подготовлена спецодежда с логотипом. При реализации проекта используются средства господдержки, выделенные в качестве Президентского гранта. В этом году его обладателем кроме степного региона стала и Волгоградская область.Теперь собственники помещений многоквартирных домов смогут получить бесплатную квалифицированную консультативную и юридическую помощь в сфере ЖКХ.



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