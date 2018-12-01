Главе республики представлен начальник Пограничного управления ФСБ России

Главе республики официально представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Указом Президента на эту должность назначен генерал-майор Андрей Кузнецов. Он проходил службу в пограничных управлениях ФСБ России по Амурской области, Алтайскому, Забайкальскому и Краснодарскому краях, зарекомендовал себя с положительной стороны.



В ходе встречи Алексей Орлов подчеркнул, что особое внимание на территории республики уделяется проблеме браконьерства. Борьба с нарушителями ведется постоянно. Сейчас показатели снижаются. Глава Калмыкии также отметил, что взаимодействие с региональной и муниципальной властью налажено. Главе республики официально представили нового начальника Пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Указом Президента на эту должность назначен генерал-майор Андрей Кузнецов. Он проходил службу в пограничных управлениях ФСБ России по Амурской области, Алтайскому, Забайкальскому и Краснодарскому краях, зарекомендовал себя с положительной стороны.В ходе встречи Алексей Орлов подчеркнул, что особое внимание на территории республики уделяется проблеме браконьерства. Борьба с нарушителями ведется постоянно. Сейчас показатели снижаются. Глава Калмыкии также отметил, что взаимодействие с региональной и муниципальной властью налажено.



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