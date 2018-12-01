Стартовала 4-я прямая линия с Главой Калмыкии в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести», которая выступает модератором. По данным главного редактора издания Намджил Умиралиевой, поступили 104 вопроса, 10 из них – в видеоформате. Они поступали и на сайт http://tegrk.ru, и в виде писем в редакцию.



Жители обращаются, в основном, проблем водоснабжения, газификации, благоустройства территорий и отсутствия пассажирского сообщения в ряде районов. Кстати, в этом году Главы РМО также будут находиться в онлайн режиме. Всего подготовлена 51 точка подключения.



В течение нескольких часов будет продолжаться беседа Главы Калмыкии Алексея Орлова с жителями региона.



По предварительным данным координаторов проекта, общения займет примерно 3-3,5 часа, исходя из предыдущих прямых линий. Напомню, предыдущая состоялась в августе, тогда были приняты 124 вопроса, 115 из них были направлены в электроном виде, 5 в видеоформате. Еще 4 заявителя обратились непосредственно в редакцию. Интернет-газеты Степные Вести.



В прямом эфире главе республики удалось ответить на 44 вопроса. Часть обращений взяли на контроль. Ни вошли в «Перечень поручений по итогам проведения проекта Глава Онлайн». Всего поручений 9. За три месяца большинство из них были реализованы.



Один из первых вопросов касался значимой даты ля всего калмыцкого народа. В этом году 75-летие депортации. Главу Калмыкии спросили, что ему запомнилось из рассказов в семье.



Наши корреспонденты работают в разных точках подключения. А чуть ранее мои коллеги встретились с элистинцами, которые также отправили вопрос Главе Калмыкии и надеются, что он прозвучит в прямом эфире. Это – жители улиц Шахматная, Геодезистов, Северная, Рельефная и Витражная, у которых есть мечта – асфальтировать дороги. Нынешнее их состояние вызывает немало проблем. Во что превратилось щебеночное покрытие 2012 года, видно не вооруженным взглядом. Потому и не ходят сюда автобусы.



Жители этого района города выражают надежду, что в этот раз они будут услышаны, и администрация Элисты примет меры, чтобы войти в программу по строительству муниципальных дорог.



Мы будем следить за развитием событий. Съемочные группы «Вестей» работают в разных точках подключения. Прямая трансляция ведется на сайте Главы Калмыкии. Стартовала 4-я прямая линия с Главой Калмыкии в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести», которая выступает модератором. По данным главного редактора издания Намджил Умиралиевой, поступили 104 вопроса, 10 из них – в видеоформате. Они поступали и на сайт http://tegrk.ru, и в виде писем в редакцию.Жители обращаются, в основном, проблем водоснабжения, газификации, благоустройства территорий и отсутствия пассажирского сообщения в ряде районов. Кстати, в этом году Главы РМО также будут находиться в онлайн режиме. Всего подготовлена 51 точка подключения.В течение нескольких часов будет продолжаться беседа Главы Калмыкии Алексея Орлова с жителями региона.По предварительным данным координаторов проекта, общения займет примерно 3-3,5 часа, исходя из предыдущих прямых линий. Напомню, предыдущая состоялась в августе, тогда были приняты 124 вопроса, 115 из них были направлены в электроном виде, 5 в видеоформате. Еще 4 заявителя обратились непосредственно в редакцию. Интернет-газеты Степные Вести.В прямом эфире главе республики удалось ответить на 44 вопроса. Часть обращений взяли на контроль. Ни вошли в «Перечень поручений по итогам проведения проекта Глава Онлайн». Всего поручений 9. За три месяца большинство из них были реализованы.Один из первых вопросов касался значимой даты ля всего калмыцкого народа. В этом году 75-летие депортации. Главу Калмыкии спросили, что ему запомнилось из рассказов в семье.Наши корреспонденты работают в разных точках подключения. А чуть ранее мои коллеги встретились с элистинцами, которые также отправили вопрос Главе Калмыкии и надеются, что он прозвучит в прямом эфире. Это – жители улиц Шахматная, Геодезистов, Северная, Рельефная и Витражная, у которых есть мечта – асфальтировать дороги. Нынешнее их состояние вызывает немало проблем. Во что превратилось щебеночное покрытие 2012 года, видно не вооруженным взглядом. Потому и не ходят сюда автобусы.Жители этого района города выражают надежду, что в этот раз они будут услышаны, и администрация Элисты примет меры, чтобы войти в программу по строительству муниципальных дорог.Мы будем следить за развитием событий. Съемочные группы «Вестей» работают в разных точках подключения. Прямая трансляция ведется на сайте Главы Калмыкии.



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