В Элисте состоялся открытый чемпионат Калмыкии по спортивным танцам

В Элисте в стенах «Ойрат-Арены» состоялся открытый чемпионат Калмыкии по спортивным танцам. Среди участников - воспитанники не только калмыцких клубов, но и представители соседних регионов. Соревнования проходили по 4 возрастным категориям. Медленный вальс, бразильское самбо, кубинская ча-ча-ча – это часть программы из «массового вида», в котором элистинцы особенно сильны.



В программе юниоров и бразильское самбо и кубинская ча-ча-ча. Зрелищно, красиво. А для многих еще и момент волнения. По признанию тренера из Сальска Алексея Мещерякова, приезжаешь на подобные турниры с надеждой на победу. Фортуна улыбнулась и в этот раз. В руках его воспитанницы Марии Фатько - кубок за латиноамериканский танец- самбо.



Не ушли с паркета без награды и юные грации из Элисты. Анастасия Мавлева и Валерия Крюкова тоже приняли участие в программе – латиноамериканские танцы. За блестящее исполнение ча-ча-ча девушки в списке победителей.



В массовом виде – у элистинцев всегда награды, независимо от уровня турнира: городской, межрегиональный, всероссийский. Теперь задача – готовиться к участию в «спорте высоких достижений». Первый шаг уже сделан. Две пары из Калмыкии впервые принимают участие в этой категории. Оксана Кострикина, возглавившая не так давно республиканскую Федерацию по спортивным танцам, представила своих воспитанников.



Между тем, гости столицы отмечают высокий уровень организации соревнований в Элисте. Ойрат – Арена, по мнению главного судьи Михаила Гришанова, может явиться площадкой для проведения соревнований международного класса.



По числу участников нынешний Открытый чемпионат Калмыкии по спортивным танцам превзошел все предыдущие – боле 300 человек. Объясняется это еще и тем, что в его рамках было организовано еще одно мероприятие - фестиваль «Восходящая звезда». В Элисте в стенах «Ойрат-Арены» состоялся открытый чемпионат Калмыкии по спортивным танцам. Среди участников - воспитанники не только калмыцких клубов, но и представители соседних регионов. Соревнования проходили по 4 возрастным категориям. Медленный вальс, бразильское самбо, кубинская ча-ча-ча – это часть программы из «массового вида», в котором элистинцы особенно сильны.В программе юниоров и бразильское самбо и кубинская ча-ча-ча. Зрелищно, красиво. А для многих еще и момент волнения. По признанию тренера из Сальска Алексея Мещерякова, приезжаешь на подобные турниры с надеждой на победу. Фортуна улыбнулась и в этот раз. В руках его воспитанницы Марии Фатько - кубок за латиноамериканский танец- самбо.Не ушли с паркета без награды и юные грации из Элисты. Анастасия Мавлева и Валерия Крюкова тоже приняли участие в программе – латиноамериканские танцы. За блестящее исполнение ча-ча-ча девушки в списке победителей.В массовом виде – у элистинцев всегда награды, независимо от уровня турнира: городской, межрегиональный, всероссийский. Теперь задача – готовиться к участию в «спорте высоких достижений». Первый шаг уже сделан. Две пары из Калмыкии впервые принимают участие в этой категории. Оксана Кострикина, возглавившая не так давно республиканскую Федерацию по спортивным танцам, представила своих воспитанников.Между тем, гости столицы отмечают высокий уровень организации соревнований в Элисте. Ойрат – Арена, по мнению главного судьи Михаила Гришанова, может явиться площадкой для проведения соревнований международного класса.По числу участников нынешний Открытый чемпионат Калмыкии по спортивным танцам превзошел все предыдущие – боле 300 человек. Объясняется это еще и тем, что в его рамках было организовано еще одно мероприятие - фестиваль «Восходящая звезда».



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