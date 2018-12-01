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Сегодня, 12:13

О пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников


О пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздниковОбеспечение пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников в Калмыкии обсудили на заседании республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провел Председатель правительства региона Игорь Зотов.

Как показывает практика, именно в последнюю декаду декабря активизируется незаконная продажа пиротехнической продукции. Реализуют ее с автомобилей и с временных торговых лотков. Хотя в Элисте официально зарегистрировано 5 магазинов, где можно купить пиротехнику.

На сегодняшний день сотрудниками МЧС проведено 136 проверок и профилактических обследований на объектах, задействованных в проведении новогодних утренников. Особое беспокойство вызывает недостаточное или полное отсутствие наружного противопожарного водоснабжения на 11 объектах с массовым пребыванием людей. Четыре из них расположены в Элисте.



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