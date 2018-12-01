Завтра состоится прямая линия с Главой региона

Завтра состоится четвертая по счету прямая линия с Главой региона. Разговор Алексея Орлова с жителями республики проводится в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести» Глава онлайн. В этот раз подготовили 51 точку подключения – это райцентры, населенные пункты, Элиста и постоянное представительство Калмыкии в Москве.



К руководителю региона в рамках спецпроекта «Глава-онлайн» обратились жители поселка Аршан. Из-за возгорания кустарников Тамариска этим летом едва не пострадали дома по улице «Голубое золото». «Раздуваемое ветром пламя, быстро распространилось по территории, еле успели потушить», говорит Светлана Токарева. Несколько лет назад здесь располагался пруд. Теперь на засоленных и щелочных почвах появились заросли.



А вот глава КФХ из поселка Манцын Кец Ики-Бурульского района руководителю республики отправил видеовопрос. Фермерам приходится искать способ, как расширить автопарк сельхотехники.



В эти дни специалисты технического обслуживания ситуационно- информационного центра посредством видеоконференции проводят проверку связи. На онлайн-линии – «точки доступа». Четыре из них расположены в черте города, остальные – в районах. Видеокамеры установлены в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сельских муниципальных образованиях и культурных учреждениях республики.

Во время онлайн-конференции планируют 40 подключений. В случае необходимости выйти на прямой разговор в видеоформате готовы руководители региональных министерств и ведомств.



Максимально сблизить общение власти с гражданами - главная задача спецпроекта. Посредством электронной почты, и мессенджеров в рамках прямой линии поступило 104 обращения, в том числе аудио и видеовопросы. География заявителей обширна. Их интересуют не только социально- экономические, но и общественно-политические процессы, происходящие в регионе. А кто-то из жителей республики в адрес главы региона высказывает слова благодарности. Как элистинка Герензел Сангаджигоряева. Алексей Орлов оказал ей содействие в решении жилищного вопроса. Девушка стояла в льготной очереди более 10 лет и нуждалась в жилом помещении по состоянию здоровья. Теперь в ее собственности однокомнатная квартира.



Онлайн-общение Главы региона с жителя Калмыкии начнется завтра в 11 часов. По предварительным данным продлится оно более трех часов. Завтра состоится четвертая по счету прямая линия с Главой региона. Разговор Алексея Орлова с жителями республики проводится в рамках спецпроекта интернет-газеты «Степные вести» Глава онлайн. В этот раз подготовили 51 точку подключения – это райцентры, населенные пункты, Элиста и постоянное представительство Калмыкии в Москве.К руководителю региона в рамках спецпроекта «Глава-онлайн» обратились жители поселка Аршан. Из-за возгорания кустарников Тамариска этим летом едва не пострадали дома по улице «Голубое золото». «Раздуваемое ветром пламя, быстро распространилось по территории, еле успели потушить», говорит Светлана Токарева. Несколько лет назад здесь располагался пруд. Теперь на засоленных и щелочных почвах появились заросли.А вот глава КФХ из поселка Манцын Кец Ики-Бурульского района руководителю республики отправил видеовопрос. Фермерам приходится искать способ, как расширить автопарк сельхотехники.В эти дни специалисты технического обслуживания ситуационно- информационного центра посредством видеоконференции проводят проверку связи. На онлайн-линии – «точки доступа». Четыре из них расположены в черте города, остальные – в районах. Видеокамеры установлены в крестьянско-фермерских хозяйствах, в сельских муниципальных образованиях и культурных учреждениях республики.Во время онлайн-конференции планируют 40 подключений. В случае необходимости выйти на прямой разговор в видеоформате готовы руководители региональных министерств и ведомств.Максимально сблизить общение власти с гражданами - главная задача спецпроекта. Посредством электронной почты, и мессенджеров в рамках прямой линии поступило 104 обращения, в том числе аудио и видеовопросы. География заявителей обширна. Их интересуют не только социально- экономические, но и общественно-политические процессы, происходящие в регионе. А кто-то из жителей республики в адрес главы региона высказывает слова благодарности. Как элистинка Герензел Сангаджигоряева. Алексей Орлов оказал ей содействие в решении жилищного вопроса. Девушка стояла в льготной очереди более 10 лет и нуждалась в жилом помещении по состоянию здоровья. Теперь в ее собственности однокомнатная квартира.Онлайн-общение Главы региона с жителя Калмыкии начнется завтра в 11 часов. По предварительным данным продлится оно более трех часов.



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