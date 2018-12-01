Юным жителям республики вручили паспорта Российской федерации

Сегодня в честь празднования 25-летия Конституции 20 юным жителям республики, достигших 14-летия, впервые вручили паспорта Российской федерации. Главный документ они получили из рук главы Калмыкии Алексея Орлова. Эту возможность ребята получили за достижения в различных видах спорта, науке, музыке, искусстве.



Акция проводится в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы граждане России», которая проводится «Российским Союзом Молодежи» совместно с движением школьников. Сегодня в честь празднования 25-летия Конституции 20 юным жителям республики, достигших 14-летия, впервые вручили паспорта Российской федерации. Главный документ они получили из рук главы Калмыкии Алексея Орлова. Эту возможность ребята получили за достижения в различных видах спорта, науке, музыке, искусстве.Акция проводится в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы граждане России», которая проводится «Российским Союзом Молодежи» совместно с движением школьников.



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