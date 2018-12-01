Сегодня проводится общероссийский прием граждан

Сегодня в связи с поручением Президента России Владимира Путина в стране проводится общероссийский прием граждан. В его рамках можно обратиться по личным вопросам в государственные органы, органы местного самоуправления, к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.



С 12 до 20 часов жители Калмыкии могут обратиться в прокуратуру республики в порядке живой очереди по адресу: ул. Самохина, 1. При себе иметь паспорт. Сегодня в связи с поручением Президента России Владимира Путина в стране проводится общероссийский прием граждан. В его рамках можно обратиться по личным вопросам в государственные органы, органы местного самоуправления, к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.С 12 до 20 часов жители Калмыкии могут обратиться в прокуратуру республики в порядке живой очереди по адресу: ул. Самохина, 1. При себе иметь паспорт.



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