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Сегодня, 12:16

Команда калмыцких артистов примет участие в футбольно-музыкальном фестивале


Команда калмыцких артистов примет участие в футбольно-музыкальном фестивалеКоманда калмыцких артистов примет участие в Первом Межрегиональном футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол-Россия». Сегодня и завтра он проводится в Москве. Всего заявлены 16 команд.

Главная задача турнира – популяризация футбола. Среди участников и символическая Сборная артистов мира, и известная команда «Старко». Вход на игры и концерты – бесплатный. В состав нашей сборной под руководством Сергея Поды, вошли Кутлан Мукубенов, Лиджи Горяев, артисты ансамбля «Тюльпан», коллектив театра танца «Ойраты», национального театра.

В группе B они сыграют с представителями Татарстана, Воронежской области и Чечни.



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