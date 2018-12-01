В Центральном хуруле готовятся к ритуалу Пуджы долгой жизни Шаджин-ламы Калмыкии. Она состоится 19 декабря. Церемония проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников, продления жизненного срока Учителя-ламы.



До этого дня священнослужители рекомендуют начитывать мантры и молитвы, зажигать на домашних алтарях лампадки и благовония, совершать практики простираний и подношений. В день проведения пуджи молитвы и благопожелания будут читать не только монахи, но и верующие – миряне. В Центральном хуруле готовятся к ритуалу Пуджы долгой жизни Шаджин-ламы Калмыкии. Она состоится 19 декабря. Церемония проводится для укрепления духовной связи Учителя и учеников, продления жизненного срока Учителя-ламы.До этого дня священнослужители рекомендуют начитывать мантры и молитвы, зажигать на домашних алтарях лампадки и благовония, совершать практики простираний и подношений. В день проведения пуджи молитвы и благопожелания будут читать не только монахи, но и верующие – миряне.



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