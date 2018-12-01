В Калмыкию поступила вакцина против бешенства диких животных

В Калмыкию поступило 40 тысяч доз вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Биопрепараты приобретены за счет средств федерального бюджета.



Как отмечают в региональном управлении ветеринАрии, последняя поставка вакцины в республику была произведена шесть лет назад, это было связано с малыми объемами производства этого препарата в стране в прежние годы. В эти дни специалисты совместно с сотрудниками Министерства природы и окружающей среды региона проводят работу по иммунизации диких животных, что позволит снизить количество случаев заболевания бешенством в природе. В Калмыкию поступило 40 тысяч доз вакцины против бешенства диких плотоядных животных. Биопрепараты приобретены за счет средств федерального бюджета.Как отмечают в региональном управлении ветеринАрии, последняя поставка вакцины в республику была произведена шесть лет назад, это было связано с малыми объемами производства этого препарата в стране в прежние годы. В эти дни специалисты совместно с сотрудниками Министерства природы и окружающей среды региона проводят работу по иммунизации диких животных, что позволит снизить количество случаев заболевания бешенством в природе.



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