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Сегодня, 12:10

«Мы – граждане России!»


«Мы – граждане России!» «Мы – граждане России!». В Элисте в преддверии Дня конституции проводится ежегодная акции, организованная «Российским Союзом Молодежи» совместно с движением школьников.

Мероприятие направлено на популяризацию государственных символов в молодежной среде, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. В рамках акции был проведен и одноименный конкурс. Победители и призеры будут награждены 12 декабря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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