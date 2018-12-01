«Мы – граждане России!». В Элисте в преддверии Дня конституции проводится ежегодная акции, организованная «Российским Союзом Молодежи» совместно с движением школьников.



Мероприятие направлено на популяризацию государственных символов в молодежной среде, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. В рамках акции был проведен и одноименный конкурс. Победители и призеры будут награждены 12 декабря. «Мы – граждане России!». В Элисте в преддверии Дня конституции проводится ежегодная акции, организованная «Российским Союзом Молодежи» совместно с движением школьников.Мероприятие направлено на популяризацию государственных символов в молодежной среде, формирование гражданской культуры и самосознания подростков. В рамках акции был проведен и одноименный конкурс. Победители и призеры будут награждены 12 декабря.



Смотреть полный выпуск новостей



