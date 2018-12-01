Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвержден план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в субъектах страны.



Всего предусмотрено три этапа с января по июнь. Калмыкия попадает в число регионов, где переход на цифру будет осуществляться с 15 апреля. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен. Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвержден план поэтапного отключения аналогового телерадиовещания в субъектах страны.Всего предусмотрено три этапа с января по июнь. Калмыкия попадает в число регионов, где переход на цифру будет осуществляться с 15 апреля. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.



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