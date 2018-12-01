Продолжается очередное заседание президиума правительства. Обсуждается реализация национальных проектов на территории Калмыкии в будущем году, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения в 2018-м, а также вопросы реализации мероприятий краткосрочного плана региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.



С докладами выступают профильные министры. Репортаж смотрите в вечернем выпуске. Продолжается очередное заседание президиума правительства. Обсуждается реализация национальных проектов на территории Калмыкии в будущем году, создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения в 2018-м, а также вопросы реализации мероприятий краткосрочного плана региональной программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.С докладами выступают профильные министры. Репортаж смотрите в вечернем выпуске.



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