Петр Надбитов награжден медалью епархии

В стенах Казанского кафедрального собора состоялась встреча священнослужителей и верующих с Героем Калмыкии, заслуженным деятелем искусств России Петром Надбитовым. Он рассказал об участие его коллектива - Государственного театра танца «Ойраты» и Ставропольского казачьего ансамбля «Вольная степь в благотворительном концерте, средства от которого направили в Фонд строящегося в Элисте православного храма святых Кирилла и Мефодия.



Архиепископ Юстиниан поблагодарил Петра Надбитова и творческие коллективы за оказанную материальную поддержку и озвучил решение наградить юбиляра, в эти дни маэстро отмечает 80-летие, медалью «За труды во благо Элистинской епархии». В стенах Казанского кафедрального собора состоялась встреча священнослужителей и верующих с Героем Калмыкии, заслуженным деятелем искусств России Петром Надбитовым. Он рассказал об участие его коллектива - Государственного театра танца «Ойраты» и Ставропольского казачьего ансамбля «Вольная степь в благотворительном концерте, средства от которого направили в Фонд строящегося в Элисте православного храма святых Кирилла и Мефодия.Архиепископ Юстиниан поблагодарил Петра Надбитова и творческие коллективы за оказанную материальную поддержку и озвучил решение наградить юбиляра, в эти дни маэстро отмечает 80-летие, медалью «За труды во благо Элистинской епархии».



Смотреть полный выпуск новостей



