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Сегодня, 12:00

Верующие Калмыкии поклонились мощам святого Михаила Тверского


Верующие Калмыкии поклонились мощам святого Михаила ТверскогоКак мы уже рассказывали, верующие Калмыкии в течение двух дней получили возможность поклониться мощам святого Михаила Тверского. Будучи великим князем Владимирским Михаил Ярославич, совершил подвиг ради своего Отечества, и спустя два столетия был канонизирован. Накануне ковчег со святыней побывал и в Элисте.

Звон колоколов возвещает о начале торжественной службы. Икону благоверного князя Михаила Тверского с частицами его мощей вносят в Казанский кафедральный собор и устанавливают в центральной части. Возглавляет божественную литургию в честь семисотлетию мученического подвига канонизированного православной церковью русского князя, Правящий архиерей Юстиниан.

Святыня прибыла по благословению епископа Гедеона из Георгиевской епархии Ставропольского края. В проповеди, обращенной к верующим, Владыка напомнит о подвиге, совершенном Михаилом Тверским, в 14-м столетии во времена татаро-монгольского ига. Оклеветанный одним из русских князей в угоду врагам, он явится на суд ордынского хана Узбека, чтобы донести правду и избежать разорения родных тверских земель. Так и не добившись справедливости, Михаил сложит голову во имя спасения Отечества.

О том, что подвиг князя Тверского стал примером подлинного патриотизма, говорят многие из присутствующих на торжественном молебне. Элистинец Александр Лобанов, интересуется историей, гордится народами, проживающими в нашем Отечестве, их подлинным героизмом в минуты грозящей опасности.

А накануне святыня побывала в селе Красномихайловское Яшалтинского района, получившего название в честь князя. Его именем также был назван местный храм, построенный еще до революции. Теперь на месте разрушенного возводится новый. Архиепископ Юстиниан выразил признательность всем, кто прикладывает усилия для завершения строительства. И надежду, что к июню 2019 года – здание будет готово к великому освещению. Владыка поблагодарил епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона за возможность верующим Калмыкии поклониться святым мощам небесного покровителя Михаила Тверского и вручил представителю церкви протоиерею Владимиру Сорочинскому подарок.



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