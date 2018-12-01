Верующие Калмыкии поклонились мощам святого Михаила Тверского

Как мы уже рассказывали, верующие Калмыкии в течение двух дней получили возможность поклониться мощам святого Михаила Тверского. Будучи великим князем Владимирским Михаил Ярославич, совершил подвиг ради своего Отечества, и спустя два столетия был канонизирован. Накануне ковчег со святыней побывал и в Элисте.



Звон колоколов возвещает о начале торжественной службы. Икону благоверного князя Михаила Тверского с частицами его мощей вносят в Казанский кафедральный собор и устанавливают в центральной части. Возглавляет божественную литургию в честь семисотлетию мученического подвига канонизированного православной церковью русского князя, Правящий архиерей Юстиниан.



Святыня прибыла по благословению епископа Гедеона из Георгиевской епархии Ставропольского края. В проповеди, обращенной к верующим, Владыка напомнит о подвиге, совершенном Михаилом Тверским, в 14-м столетии во времена татаро-монгольского ига. Оклеветанный одним из русских князей в угоду врагам, он явится на суд ордынского хана Узбека, чтобы донести правду и избежать разорения родных тверских земель. Так и не добившись справедливости, Михаил сложит голову во имя спасения Отечества.



О том, что подвиг князя Тверского стал примером подлинного патриотизма, говорят многие из присутствующих на торжественном молебне. Элистинец Александр Лобанов, интересуется историей, гордится народами, проживающими в нашем Отечестве, их подлинным героизмом в минуты грозящей опасности.



А накануне святыня побывала в селе Красномихайловское Яшалтинского района, получившего название в честь князя. Его именем также был назван местный храм, построенный еще до революции. Теперь на месте разрушенного возводится новый. Архиепископ Юстиниан выразил признательность всем, кто прикладывает усилия для завершения строительства. И надежду, что к июню 2019 года – здание будет готово к великому освещению. Владыка поблагодарил епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона за возможность верующим Калмыкии поклониться святым мощам небесного покровителя Михаила Тверского и вручил представителю церкви протоиерею Владимиру Сорочинскому подарок. Как мы уже рассказывали, верующие Калмыкии в течение двух дней получили возможность поклониться мощам святого Михаила Тверского. Будучи великим князем Владимирским Михаил Ярославич, совершил подвиг ради своего Отечества, и спустя два столетия был канонизирован. Накануне ковчег со святыней побывал и в Элисте.Звон колоколов возвещает о начале торжественной службы. Икону благоверного князя Михаила Тверского с частицами его мощей вносят в Казанский кафедральный собор и устанавливают в центральной части. Возглавляет божественную литургию в честь семисотлетию мученического подвига канонизированного православной церковью русского князя, Правящий архиерей Юстиниан.Святыня прибыла по благословению епископа Гедеона из Георгиевской епархии Ставропольского края. В проповеди, обращенной к верующим, Владыка напомнит о подвиге, совершенном Михаилом Тверским, в 14-м столетии во времена татаро-монгольского ига. Оклеветанный одним из русских князей в угоду врагам, он явится на суд ордынского хана Узбека, чтобы донести правду и избежать разорения родных тверских земель. Так и не добившись справедливости, Михаил сложит голову во имя спасения Отечества.О том, что подвиг князя Тверского стал примером подлинного патриотизма, говорят многие из присутствующих на торжественном молебне. Элистинец Александр Лобанов, интересуется историей, гордится народами, проживающими в нашем Отечестве, их подлинным героизмом в минуты грозящей опасности.А накануне святыня побывала в селе Красномихайловское Яшалтинского района, получившего название в честь князя. Его именем также был назван местный храм, построенный еще до революции. Теперь на месте разрушенного возводится новый. Архиепископ Юстиниан выразил признательность всем, кто прикладывает усилия для завершения строительства. И надежду, что к июню 2019 года – здание будет готово к великому освещению. Владыка поблагодарил епископа Георгиевского и Прасковейского Гедеона за возможность верующим Калмыкии поклониться святым мощам небесного покровителя Михаила Тверского и вручил представителю церкви протоиерею Владимиру Сорочинскому подарок.



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