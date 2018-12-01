Уроки живой истории преподали учащимся 23 школы представители юнармейского движения вместе с воспитанниками клуба «Юный десантник». Ребята смогли не только услышать о героическом прошлом наших славных предков, но и узнать о героях сегодняшнего дня. Также для них была организована выставка оружия и боевого обмундирования.



Оружие у юных десантников, как и обмундирование, настоящее. А потому такой неподдельный интерес у тех, кто видит и табельный пистолет, и автомат Калашникова впервые.



Встреча Чимида Джангаева, ветерана боевых действий, проходит в стенах его родной школы номер 23. Руководитель юнармейского движения в Калмыкии, пришел не один, а со своими воспитанниками – членами клуба «Юный десантник», которые учатся здесь же. За полтора года, по словам Джангаева, ребята прошли хорошую школу военной подготовки.



На счету клуба – немало важных мероприятий, в том числе и за пределами республики. В основном, это военные сборы, откуда юные десантники возвращаются с наградами. Настоящая гордость – его выпускники. Один из них - Сергей Батыров, решением Военного комиссариата направлен на действительную военную службу в одно из элитных подразделений Южного военного округа. Кирилл Наумчик – сегодня в рядах курсантов летного училища. Все эти достижения, по словам Джангаева, результат большой и плодотворной работы, проведенной при поддержке руководства республики. Усилия, направленные на создание крепкой материальной базы клуба Десантник, воздаются сторицей.



Но жизнь юнармейцев не ограничивается боевой физической подготовкой. Рассказали ребята и о поисковой деятельности. В августе был организован поход по местам боевой славы 28 армии, участвующей в обороне Сталинграда и Астрахани. Прошли от Улан-Эрге до Утты: встречались с ветеранами, посетили музеи, и много памятных мест. А еще приняли участие в раскопках, подняли останки 3 красноармейцев и перезахоронили на Хулхутинском мемориале. Уроки живой истории преподали учащимся 23 школы представители юнармейского движения вместе с воспитанниками клуба «Юный десантник». Ребята смогли не только услышать о героическом прошлом наших славных предков, но и узнать о героях сегодняшнего дня. Также для них была организована выставка оружия и боевого обмундирования.Оружие у юных десантников, как и обмундирование, настоящее. А потому такой неподдельный интерес у тех, кто видит и табельный пистолет, и автомат Калашникова впервые.Встреча Чимида Джангаева, ветерана боевых действий, проходит в стенах его родной школы номер 23. Руководитель юнармейского движения в Калмыкии, пришел не один, а со своими воспитанниками – членами клуба «Юный десантник», которые учатся здесь же. За полтора года, по словам Джангаева, ребята прошли хорошую школу военной подготовки.На счету клуба – немало важных мероприятий, в том числе и за пределами республики. В основном, это военные сборы, откуда юные десантники возвращаются с наградами. Настоящая гордость – его выпускники. Один из них - Сергей Батыров, решением Военного комиссариата направлен на действительную военную службу в одно из элитных подразделений Южного военного округа. Кирилл Наумчик – сегодня в рядах курсантов летного училища. Все эти достижения, по словам Джангаева, результат большой и плодотворной работы, проведенной при поддержке руководства республики. Усилия, направленные на создание крепкой материальной базы клуба Десантник, воздаются сторицей.Но жизнь юнармейцев не ограничивается боевой физической подготовкой. Рассказали ребята и о поисковой деятельности. В августе был организован поход по местам боевой славы 28 армии, участвующей в обороне Сталинграда и Астрахани. Прошли от Улан-Эрге до Утты: встречались с ветеранами, посетили музеи, и много памятных мест. А еще приняли участие в раскопках, подняли останки 3 красноармейцев и перезахоронили на Хулхутинском мемориале.



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