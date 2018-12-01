В Элисте собрались представители калмыцкого казачества

В Элисте в день Героев Отечества состоялось торжественное собрание, на котором собрались представители калмыцкого казачества, юнармейских и других патриотических клубов. Они почтили память воинов Калмыкии – кавалеров Георгиевских орденов, участников первой Мировой войны: Церена Джувинова, Михаила Трофимова, Василия Урхусова, Петра Анацкого и других.



А еще состоялась церемония передачи Калмыцкому казачьему округу копии знамени 80-го Зюнгарского Калмыцкого конного полка. Перед этим в зал торжественно внесли икону Михаила Тверского, являющегося небесным покровителем жителей региона. В Элисте в день Героев Отечества состоялось торжественное собрание, на котором собрались представители калмыцкого казачества, юнармейских и других патриотических клубов. Они почтили память воинов Калмыкии – кавалеров Георгиевских орденов, участников первой Мировой войны: Церена Джувинова, Михаила Трофимова, Василия Урхусова, Петра Анацкого и других.А еще состоялась церемония передачи Калмыцкому казачьему округу копии знамени 80-го Зюнгарского Калмыцкого конного полка. Перед этим в зал торжественно внесли икону Михаила Тверского, являющегося небесным покровителем жителей региона.



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