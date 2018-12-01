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Сегодня, 11:50

Завершается прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии


Завершается прием обращений на прямую линию с Главой КалмыкииСегодня на сайте интернет-издания «Степные вести» завершается прием обращений на прямую линию с Главой Калмыкии. Она состоится уже 13 декабря. Те, кто желает задать свой вопрос, могут это сделать до 18 часов.

Как сообщает координатор проекта, на сегодня принято около ста обращений. К примеру, житель поселка Манцин Кец в видеовопросе интересуется, планируется ли поддержка фермеров по приобретению новой сельхозтехники. Есть проблемы с оказанием первичной медпомощи в поселке Чагорта. А обращение жителей одной из улиц села Троицкое связано с водоснабжением.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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