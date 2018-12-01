Элиста готовится к Новому году. Сегодня на площади Победы установили живую ёлку. Доставили ее из соседнего региона – Ипатовского лесхоза. Сосна, высотой 9 метров, как и в прошлом году, станет украшением центра степной столицы.



Лесную красавицу начали украшать мишурой и разноцветными игрушками, а еще появятся на елке светодиодные гирлянды, чтобы символ нового года радовал горожан и днем и ночью. Элиста готовится к Новому году. Сегодня на площади Победы установили живую ёлку. Доставили ее из соседнего региона – Ипатовского лесхоза. Сосна, высотой 9 метров, как и в прошлом году, станет украшением центра степной столицы.Лесную красавицу начали украшать мишурой и разноцветными игрушками, а еще появятся на елке светодиодные гирлянды, чтобы символ нового года радовал горожан и днем и ночью.



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