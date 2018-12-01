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Сегодня, 12:03

Элиста готовится к Новому году


Элиста готовится к Новому годуЭлиста готовится к Новому году. Сегодня на площади Победы установили живую ёлку. Доставили ее из соседнего региона – Ипатовского лесхоза. Сосна, высотой 9 метров, как и в прошлом году, станет украшением центра степной столицы.

Лесную красавицу начали украшать мишурой и разноцветными игрушками, а еще появятся на елке светодиодные гирлянды, чтобы символ нового года радовал горожан и днем и ночью.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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