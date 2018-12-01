В республике возрождается национальное искусство стрельбы из лука. Число любителей и мастеров растет. Калмыцкие лучники участвуют в международных соревнованиях и добиваются высоких результатов.



Разноцветные войлочные полувалики – «сур», в традиционной стрельбе из лука у калмыков называют мишенью. Бьют по ней деревянными стрелами с тупыми наконечниками. Начинающие лучники в основном попадают в «махн» - коричневые или «ясн» - синие кольца. А вот, по словам, 15-летней Екатерины Маркеловой выбить с 40 метров заветный «ласти», который приносит сразу три очка, не всегда получается даже у опытных стрелков



Секция появилась в Калмыкии не так давно, но калмыцкие лучники уже успели добиться успехов. Так, победителем открытого чемпионата Краснодарского края, который состоялся на днях в Новороссийске, стал Дорджи Инжиев. Бронзу в командном зачете взяла женская сборная региона. Стрельба вырабатывает черты характера, присущие легендарным богатырям «Джангара» - выносливость, решительность и умение концентрировать внимание, говорит Сергей Читанов. Он входит в состав «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука», которая призвана развивать и повышать престиж этого национального вида спорта.



Стреляет из лука и Олег Минаев. В сентябре он принял участие во Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане. По его словам, сегодня найти в Калмыкии мастера по изготовлению оригинального лука непросто.



Кольца, из костей крупного рогатого скота – защита для рук и пальцев лучника. Более надежные, те, что сделаны из латуни. А вот этим железным наконечникам – более трехсот лет. Некоторые из них способны пробивать даже кольчугу. Наши предки называли их – «клювами ворона». Настоящий ойратский лук в старину был обмотан леской и берестой. Тетива состояла из сухожилий и волоса, а выпущенная из него стрела пролетала полкилометра. Еще в 1813 году после битвы с армией Наполеона за меткость калмыцких лучников прозвали «восточными купидонами».



В республике ежегодно растёт число поклонников этого этнического вида спорта. Уже несколько сотен человек увлекаются им и даже имеют спортивные разряды. Главная цель на сегодня - попасть в сборные команды России и возродить национальное искусство стрельбы из лука. В республике возрождается национальное искусство стрельбы из лука. Число любителей и мастеров растет. Калмыцкие лучники участвуют в международных соревнованиях и добиваются высоких результатов.Разноцветные войлочные полувалики – «сур», в традиционной стрельбе из лука у калмыков называют мишенью. Бьют по ней деревянными стрелами с тупыми наконечниками. Начинающие лучники в основном попадают в «махн» - коричневые или «ясн» - синие кольца. А вот, по словам, 15-летней Екатерины Маркеловой выбить с 40 метров заветный «ласти», который приносит сразу три очка, не всегда получается даже у опытных стрелковСекция появилась в Калмыкии не так давно, но калмыцкие лучники уже успели добиться успехов. Так, победителем открытого чемпионата Краснодарского края, который состоялся на днях в Новороссийске, стал Дорджи Инжиев. Бронзу в командном зачете взяла женская сборная региона. Стрельба вырабатывает черты характера, присущие легендарным богатырям «Джангара» - выносливость, решительность и умение концентрировать внимание, говорит Сергей Читанов. Он входит в состав «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука», которая призвана развивать и повышать престиж этого национального вида спорта.Стреляет из лука и Олег Минаев. В сентябре он принял участие во Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане. По его словам, сегодня найти в Калмыкии мастера по изготовлению оригинального лука непросто.Кольца, из костей крупного рогатого скота – защита для рук и пальцев лучника. Более надежные, те, что сделаны из латуни. А вот этим железным наконечникам – более трехсот лет. Некоторые из них способны пробивать даже кольчугу. Наши предки называли их – «клювами ворона». Настоящий ойратский лук в старину был обмотан леской и берестой. Тетива состояла из сухожилий и волоса, а выпущенная из него стрела пролетала полкилометра. Еще в 1813 году после битвы с армией Наполеона за меткость калмыцких лучников прозвали «восточными купидонами».В республике ежегодно растёт число поклонников этого этнического вида спорта. Уже несколько сотен человек увлекаются им и даже имеют спортивные разряды. Главная цель на сегодня - попасть в сборные команды России и возродить национальное искусство стрельбы из лука.



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