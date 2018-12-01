ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:03

В республике возрождается национальное искусство стрельбы из лука


В республике возрождается национальное искусство стрельбы из лукаВ республике возрождается национальное искусство стрельбы из лука. Число любителей и мастеров растет. Калмыцкие лучники участвуют в международных соревнованиях и добиваются высоких результатов.

Разноцветные войлочные полувалики – «сур», в традиционной стрельбе из лука у калмыков называют мишенью. Бьют по ней деревянными стрелами с тупыми наконечниками. Начинающие лучники в основном попадают в «махн» - коричневые или «ясн» - синие кольца. А вот, по словам, 15-летней Екатерины Маркеловой выбить с 40 метров заветный «ласти», который приносит сразу три очка, не всегда получается даже у опытных стрелков

Секция появилась в Калмыкии не так давно, но калмыцкие лучники уже успели добиться успехов. Так, победителем открытого чемпионата Краснодарского края, который состоялся на днях в Новороссийске, стал Дорджи Инжиев. Бронзу в командном зачете взяла женская сборная региона. Стрельба вырабатывает черты характера, присущие легендарным богатырям «Джангара» - выносливость, решительность и умение концентрировать внимание, говорит Сергей Читанов. Он входит в состав «Союза молодежи и ветеранов по стрельбе из лука», которая призвана развивать и повышать престиж этого национального вида спорта.

Стреляет из лука и Олег Минаев. В сентябре он принял участие во Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане. По его словам, сегодня найти в Калмыкии мастера по изготовлению оригинального лука непросто.

Кольца, из костей крупного рогатого скота – защита для рук и пальцев лучника. Более надежные, те, что сделаны из латуни. А вот этим железным наконечникам – более трехсот лет. Некоторые из них способны пробивать даже кольчугу. Наши предки называли их – «клювами ворона». Настоящий ойратский лук в старину был обмотан леской и берестой. Тетива состояла из сухожилий и волоса, а выпущенная из него стрела пролетала полкилометра. Еще в 1813 году после битвы с армией Наполеона за меткость калмыцких лучников прозвали «восточными купидонами».

В республике ежегодно растёт число поклонников этого этнического вида спорта. Уже несколько сотен человек увлекаются им и даже имеют спортивные разряды. Главная цель на сегодня - попасть в сборные команды России и возродить национальное искусство стрельбы из лука.



Другие новости по теме:

  • В республиканском центре спортивной подготовки состоялся турнир лучников
  • Стрельба из лука возрождает генную память
  • В Элисте состоялся Открытый республиканский турнир по национальной стрельбе из лука
  • В Элисте прошел турнир по национальной стрельбе из лука
  • В Элисте прошло Первенство по стрельбе из лука среди детей
  • Самого меткого стрелка из лука определили в Элисте
  • В Калмыкии определился самый меткий стрелок из лука
  • В Элисте проходит турнир по стрельбе из лука
  • В Яшкульском районе ожидается высокий урожай лука
  • Вести - Калмыкия 16.02.2016: 07.10

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34