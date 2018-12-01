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Сегодня, 12:02

Театр костюма и пластики получил награду за коллекцию «Стародавний век золотой»


Театр костюма и пластики получил награду за коллекцию «Стародавний век золотой»Гран-при третьего Международного фестиваля этнической моды кочевников «Солнечный олень» в Якутске завоевала Татьяна Милованова, руководитель Театра костюма и пластики за коллекцию «Стародавний век золотой». Свои работы представили более 50 модельеров из Забайкальского и Хабаровского краев, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Таймыра, Казахстана, Монголии и Якутии.

Награду победительнице вручила Яна Игнатьева – учредитель фестиваля «Солнечный олень».



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