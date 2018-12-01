Театр костюма и пластики получил награду за коллекцию «Стародавний век золотой»

Гран-при третьего Международного фестиваля этнической моды кочевников «Солнечный олень» в Якутске завоевала Татьяна Милованова, руководитель Театра костюма и пластики за коллекцию «Стародавний век золотой». Свои работы представили более 50 модельеров из Забайкальского и Хабаровского краев, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Таймыра, Казахстана, Монголии и Якутии.



Награду победительнице вручила Яна Игнатьева – учредитель фестиваля «Солнечный олень». Гран-при третьего Международного фестиваля этнической моды кочевников «Солнечный олень» в Якутске завоевала Татьяна Милованова, руководитель Театра костюма и пластики за коллекцию «Стародавний век золотой». Свои работы представили более 50 модельеров из Забайкальского и Хабаровского краев, Алтая, Бурятии, Калмыкии, Таймыра, Казахстана, Монголии и Якутии.Награду победительнице вручила Яна Игнатьева – учредитель фестиваля «Солнечный олень».



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