У каждого своя Сибирь. Воспоминания живых свидетелей репрессий легли в основу нового проекта калмыцкого научного центра РАН, с которым ГТРК Калмыкия давно сотрудничает, совместные проекты регулярно появляются в теле и радиоэфирах. Сейчас специалисты работают над сбором информации, которая уже к 28-му декабря появится в виде интервью всех участников.



Пенсионерка Анна Окунова помнит годы ссылки в мельчайших подробностях. Тогда в сорок третьем, когда всех калмыков репрессировали, ей было всего шесть лет. Вместе с мамой и братом она оказалась на Сахалине. По дороге умерла бабушка от холода и голода. Отец погиб под Орлом в самом начале войны. Горе от потери близких, тяжелые условия жизни закалили характер этой хрупкой на вид женщины. Какие бы испытания не выпадали на ее долю, она всегда сохраняет стойкость духа и умеет радоваться каждому дню.



Помимо Анны Окуновой в проекте калмыцкого научного центра РАН участвуют сотни элистинцев, пережИвших войну и депортацию в Сибирь, а затем вернувшихся на Родину, чтобы восстановить ее для себя, своих детей и внуков. Их такие разные, и в тоже время очень похожие рассказы о том, как это было, лягут в основу большого научного труда – книги воспоминаний. А к 75-ой годовщине 28 декабря ученые опубликуют на своем официальном сайте самые интересные выдержки этих интервью.



Детскими воспоминаниями поделилась и Светлана Убушиева. Семилетней девочкой она вместе с родителями на долгие 13 лет покинула Калмыкию. Однако, Красноярский край, куда семья попала по распределению, стал для нее второй родиной. Местные жители тепло встретили ссыльных и помогли им обустроиться на чужбине.



Каждая рассказанная история, несмотря на трагизм, полна оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Именно эта сила духа старшего поколения для нас - лучший пример стойкости и доброты. У каждого своя Сибирь. Воспоминания живых свидетелей репрессий легли в основу нового проекта калмыцкого научного центра РАН, с которым ГТРК Калмыкия давно сотрудничает, совместные проекты регулярно появляются в теле и радиоэфирах. Сейчас специалисты работают над сбором информации, которая уже к 28-му декабря появится в виде интервью всех участников.Пенсионерка Анна Окунова помнит годы ссылки в мельчайших подробностях. Тогда в сорок третьем, когда всех калмыков репрессировали, ей было всего шесть лет. Вместе с мамой и братом она оказалась на Сахалине. По дороге умерла бабушка от холода и голода. Отец погиб под Орлом в самом начале войны. Горе от потери близких, тяжелые условия жизни закалили характер этой хрупкой на вид женщины. Какие бы испытания не выпадали на ее долю, она всегда сохраняет стойкость духа и умеет радоваться каждому дню.Помимо Анны Окуновой в проекте калмыцкого научного центра РАН участвуют сотни элистинцев, пережИвших войну и депортацию в Сибирь, а затем вернувшихся на Родину, чтобы восстановить ее для себя, своих детей и внуков. Их такие разные, и в тоже время очень похожие рассказы о том, как это было, лягут в основу большого научного труда – книги воспоминаний. А к 75-ой годовщине 28 декабря ученые опубликуют на своем официальном сайте самые интересные выдержки этих интервью.Детскими воспоминаниями поделилась и Светлана Убушиева. Семилетней девочкой она вместе с родителями на долгие 13 лет покинула Калмыкию. Однако, Красноярский край, куда семья попала по распределению, стал для нее второй родиной. Местные жители тепло встретили ссыльных и помогли им обустроиться на чужбине.Каждая рассказанная история, несмотря на трагизм, полна оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Именно эта сила духа старшего поколения для нас - лучший пример стойкости и доброты.



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