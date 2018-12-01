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Сегодня, 12:00

В правительстве рассмотрят проект о предоставлении субсидий субъектам туриндустрии


В правительстве рассмотрят проект о предоставлении субсидий субъектам туриндустрииСостояние туристской инфраструктуры, а также изменения законодательства в сфере обсудили на встрече представители бизнеса с профильным министром. Как сообщил Хонгор Эльбиков, ведомство по поручению Алексея Орлова готовит к рассмотрению правительства проект о предоставлении субсидий субъектам туриндустрии по возмещению части затрат на электроэнергию.

: Предваряя семинар-совещание министр вручил благодарственные письма главы республики за продвижение регионального туристского продукта и высокое качество проведения массовых событийных мероприятий начальнику отдела культуры администрации Целинного РМО -Анне Тимофеевой, директору Нацмузея -Ирине Мучаевой, главному дирижёру Национального оркестра Савру Катаеву, председателю общественной организации спортивный туристический клуб Ойрат- Юрию Сангаджиеву, генеральному директору «Ойратский стан» - Татьяне Озаевой, директору республиканского туристского информационного центра Любови Ушановой, директору торгово-технического колледжа Саналу Овшинову и генеральному директору туроператора «Спутник» Надежде Нестеренко .

Были представлены презентации предпринимателей , получивших гранты по итогам реализации проектов в сфере туризма и народных художественных промыслов за счет господдержки туристской деятельности. В их числе Бадма Мушкаев с проектом «Адык, страна Бумба. Подари красоту миру!» Он участвовал в прошлом году в гранте на развитие туризма Калмыкии и выиграл 500 тысяч рублей. Проект предпринимателя из Адыка позволяет использовать сельский туризм как перспективное направление социально-экономического развития поселка Адык.

Екатерина Адьяева выиграла 250 тысяч на реализацию проекта изготовление национальных сувениров. С дочерью Делгер она презентовала проект по изготовлению сувениров из войлока с применением бархата, фетра, каракуля. Это более 30 наименований. Семья Адьяевых, владеет разными видами ручной работы: вязание, вышивка, плетение, пэчворк, бисероплетение, декупаж. Согласно заявке средства гранта они приобрели шерсть, фатин выигранные средства были направлены на приобретение необходимого материала.

Предстоящий туристический сезон в степной республике будет ознаменован приятными новшествами для турагентств, операторов и предприятий и предпринимателей, занятых в этой сфере. Закон о налоговых льготах для отдельных субъектов туристической индустрии был одобрен в народном хурале. Он является частью стратегического плана развития страны.

В 2019-м в планах министерства культуры провести не менее интересное мероприятие, которое возможно пройдет в рамках Фестиваля тюльпанов. Реконструкция исторических событий. Здесь будет представлено Джунгарское ханство 18 века.



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