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Сегодня, 12:00

Продолжается прием обращений на прямую линию с главой Калмыкии


Продолжается прием обращений на прямую линию с главой КалмыкииПродолжается прием обращений на прямую линию с главой Калмыкии. Как сообщает координатор проекта, на сегодня поступило около 60-ти вопросов. К примеру, элистинцы с нетерпением ждут начала строительства школы в южном районе. А жители восточной части села Троицкое уже два года не могут добиться установки детской площадки. Поселку Иджил Октябрьского РМО необходима карета скорой помощи.

Напомним, задать вопрос Алексею Орлову можно на сайте http://tegrk.ru до 18 часов 10-го декабря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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