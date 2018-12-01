Дорожные службы – в режиме повышенной готовности. Управление федеральных автодорог «Каспий» сообщает: пока на трассах Астраханской области и Калмыкии движение осуществляется в штатном режиме.



Автодороги прошли противогололедную обработку в связи с ухудшением погодных условий. Всего использовано более пятисот пятидесяти тонн песко-соляной смеси. Дорожные службы – в режиме повышенной готовности. Управление федеральных автодорог «Каспий» сообщает: пока на трассах Астраханской области и Калмыкии движение осуществляется в штатном режиме.Автодороги прошли противогололедную обработку в связи с ухудшением погодных условий. Всего использовано более пятисот пятидесяти тонн песко-соляной смеси.



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