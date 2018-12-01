Здесь и сейчас: о съезде журналистов

Сегодня на Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Это новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы. Сегодня гость - студии председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев. Он расскажет о съезде Всероссийской организации, посвященной 100-летию ее создания. Программа «Здесь и сейчас» выйдет в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ.



Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. Трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26. Сегодня на Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной общественно-политической программы «Здесь и сейчас». Это новости о важнейших событиях в республике и за её пределами, экспертные оценки специалистов, ответы на вопросы. Сегодня гость - студии председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев. Он расскажет о съезде Всероссийской организации, посвященной 100-летию ее создания. Программа «Здесь и сейчас» выйдет в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ.Напомним, ее можно не только услышать, но и увидеть. Трансляция ведется на канале Радио Калмыкии в Ютьюб. Телефон в студии прямого эфира 4-11-26.



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