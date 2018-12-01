В Калмыкию прибывают мощи святого Михаила Ярославича

Сегодня день памяти Михаила Ярославича, великого князя Владимирского, канонизированного как благоверный Михаил Тверской. Завтра в Калмыкию прибывают мощи святого из Георгиевской епархии по взаимной договоренности между архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном.



Поклониться мощам верующие смогут в течение двух дней. 8 декабря ковчег со святыней отправиться в Яшалтинский район, где завершается строительство храма в честь святого князя Михаила Тверского. А на следующий день 9 декабря мощи привезут в Казанский кафедральный собор города Элисты. Сегодня день памяти Михаила Ярославича, великого князя Владимирского, канонизированного как благоверный Михаил Тверской. Завтра в Калмыкию прибывают мощи святого из Георгиевской епархии по взаимной договоренности между архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном.Поклониться мощам верующие смогут в течение двух дней. 8 декабря ковчег со святыней отправиться в Яшалтинский район, где завершается строительство храма в честь святого князя Михаила Тверского. А на следующий день 9 декабря мощи привезут в Казанский кафедральный собор города Элисты.



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