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Сегодня, 12:09

В Калмыкию прибывают мощи святого Михаила Ярославича


В Калмыкию прибывают мощи святого Михаила ЯрославичаСегодня день памяти Михаила Ярославича, великого князя Владимирского, канонизированного как благоверный Михаил Тверской. Завтра в Калмыкию прибывают мощи святого из Георгиевской епархии по взаимной договоренности между архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом и епископом Георгиевским и Прасковейским Гедеоном.

Поклониться мощам верующие смогут в течение двух дней. 8 декабря ковчег со святыней отправиться в Яшалтинский район, где завершается строительство храма в честь святого князя Михаила Тверского. А на следующий день 9 декабря мощи привезут в Казанский кафедральный собор города Элисты.



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