На базе КалмГУ открылись бизнес-курсы федеральной программы «Ты предприниматель»

На базе КалмГУ во второй раз состоялось открытие бизнес-курсов федеральной программы «Ты предприниматель». На сегодня этот проект реализуется в более чем 50 субъектах России. Тысячи молодых людей до 30 лет организуют свой бизнес и получают поддержку от государства. На поощрение молодежной предпринимательской инициативы и направлен этот проект.



В Калмыкии в заочном собеседовании приняли участие более одной тысячи человек. На очные курсы попали только 250. Для работы привлечены местные бизнес-тренеры, в том числе из самого ВУЗа, а также эксперты из Москвы.



На следующий год по линии министерства экономики планируется расширение национального проекта «Популяризация предпринимательства». Привлечены будут не только на молодежь, но и люди старшего поколения. На базе КалмГУ во второй раз состоялось открытие бизнес-курсов федеральной программы «Ты предприниматель». На сегодня этот проект реализуется в более чем 50 субъектах России. Тысячи молодых людей до 30 лет организуют свой бизнес и получают поддержку от государства. На поощрение молодежной предпринимательской инициативы и направлен этот проект.В Калмыкии в заочном собеседовании приняли участие более одной тысячи человек. На очные курсы попали только 250. Для работы привлечены местные бизнес-тренеры, в том числе из самого ВУЗа, а также эксперты из Москвы.На следующий год по линии министерства экономики планируется расширение национального проекта «Популяризация предпринимательства». Привлечены будут не только на молодежь, но и люди старшего поколения.



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