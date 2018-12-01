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Сегодня, 12:08

На базе КалмГУ открылись бизнес-курсы федеральной программы «Ты предприниматель»


На базе КалмГУ открылись бизнес-курсы федеральной программы «Ты предприниматель»На базе КалмГУ во второй раз состоялось открытие бизнес-курсов федеральной программы «Ты предприниматель». На сегодня этот проект реализуется в более чем 50 субъектах России. Тысячи молодых людей до 30 лет организуют свой бизнес и получают поддержку от государства. На поощрение молодежной предпринимательской инициативы и направлен этот проект.

В Калмыкии в заочном собеседовании приняли участие более одной тысячи человек. На очные курсы попали только 250. Для работы привлечены местные бизнес-тренеры, в том числе из самого ВУЗа, а также эксперты из Москвы.

На следующий год по линии министерства экономики планируется расширение национального проекта «Популяризация предпринимательства». Привлечены будут не только на молодежь, но и люди старшего поколения.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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