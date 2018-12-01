Осторожно: мошенники!

Очередной жертвой телефонного мошенника стала 60-летняя жительница Элисты. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД, злоумышленник представился по телефону банковским сотрудником, после чего убедил ее сообщить реквизиты двух ее карт. После этого женщина обнаружила списание 20 тысяч рублей с банковского счета.



По данному факту полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие случая мошенничества. Очередной жертвой телефонного мошенника стала 60-летняя жительница Элисты. Как сообщили сегодня в пресс-службе МВД, злоумышленник представился по телефону банковским сотрудником, после чего убедил ее сообщить реквизиты двух ее карт. После этого женщина обнаружила списание 20 тысяч рублей с банковского счета.По данному факту полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие случая мошенничества.



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