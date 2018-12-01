Республиканская больница в ожидании больших перемен

Более 250 миллионов рублей будет выделено на ремонт операционного блока и клинико-диагностической лаборатории республиканской больницы имени Жемчуева в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие здравоохранения». На какой стадии сегодня реконструкция главного лечебного учреждения Калмыкии, и какие кардинальные изменения запланированы?



Будет не хуже чем в столичных клиниках, говорят сотрудники. А значит, качество оказания медицинских услуг в разы повысится. Например, сможем проводить больше операций. Их и сейчас очень много. В год – до 8 тысяч, в том числе высокотехнологичных. Это отделение считается сердцем ресбольницы. Более того, в Элисту приезжают жители соседних регионов на эндопротезирование.



Кстати, всего в ресбольнице 11 действующих операционных. Но только в двух в прошлом году был проведен капитальный ремонт.



В следующем году в оперблоке появится новая техника. Это и основное медицинское оборудование и спецмебель: хирургические столы, динамические кровати, осветительные установки. Заменят сантехнику, напольную и настенную плитку, электропроводку, системы водоснабжения и кондиционирования.



А это блок Б на цокольном этаже. До недавнего времени эта часть здания была закрыта. Как оказалось, когда-то здесь была водогрязелечебница, построенная в позапрошлом веке и пользовавшаяся популярностью. От нее остались обшарпанные стены, под ногами штукатурка. И огромные трубы. Все это демонтируют и заменят.



Здесь планируется открыть электросветолечебные кабинеты: аэрозоль терапия, магнитотерапия, теплолечение. И всё – согласно ГОСТу и отраслевым стандартам. Уже готовится проектно-сметная документация. Между тем, по данным заведующей отделением, физиотерапия, массаж и ЛФК – пользуются спросом. Более 60 процентов пациентов получают эти услуги.



Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, то в этом направлении работа будет продолжена. Это касается и внедрения современных методов лечения. В регионе принимаются меры, чтобы как можно меньше пациентов уезжали в клиники других городов.



О закупке оборудования говорил в интервью и Глава Калмыкии. Также Алексей Орлов акцентировал внимание на оплату труда медицинских работников.



Пока персонал ресбольницы в ожидании больших перемен. Но надежды на скорое решение многих проблем и повышение качества оказания медпомощи, говорят они, придают силы и оптимизма. Более 250 миллионов рублей будет выделено на ремонт операционного блока и клинико-диагностической лаборатории республиканской больницы имени Жемчуева в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие здравоохранения». На какой стадии сегодня реконструкция главного лечебного учреждения Калмыкии, и какие кардинальные изменения запланированы?Будет не хуже чем в столичных клиниках, говорят сотрудники. А значит, качество оказания медицинских услуг в разы повысится. Например, сможем проводить больше операций. Их и сейчас очень много. В год – до 8 тысяч, в том числе высокотехнологичных. Это отделение считается сердцем ресбольницы. Более того, в Элисту приезжают жители соседних регионов на эндопротезирование.Кстати, всего в ресбольнице 11 действующих операционных. Но только в двух в прошлом году был проведен капитальный ремонт.В следующем году в оперблоке появится новая техника. Это и основное медицинское оборудование и спецмебель: хирургические столы, динамические кровати, осветительные установки. Заменят сантехнику, напольную и настенную плитку, электропроводку, системы водоснабжения и кондиционирования.А это блок Б на цокольном этаже. До недавнего времени эта часть здания была закрыта. Как оказалось, когда-то здесь была водогрязелечебница, построенная в позапрошлом веке и пользовавшаяся популярностью. От нее остались обшарпанные стены, под ногами штукатурка. И огромные трубы. Все это демонтируют и заменят.Здесь планируется открыть электросветолечебные кабинеты: аэрозоль терапия, магнитотерапия, теплолечение. И всё – согласно ГОСТу и отраслевым стандартам. Уже готовится проектно-сметная документация. Между тем, по данным заведующей отделением, физиотерапия, массаж и ЛФК – пользуются спросом. Более 60 процентов пациентов получают эти услуги.Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, то в этом направлении работа будет продолжена. Это касается и внедрения современных методов лечения. В регионе принимаются меры, чтобы как можно меньше пациентов уезжали в клиники других городов.О закупке оборудования говорил в интервью и Глава Калмыкии. Также Алексей Орлов акцентировал внимание на оплату труда медицинских работников.Пока персонал ресбольницы в ожидании больших перемен. Но надежды на скорое решение многих проблем и повышение качества оказания медпомощи, говорят они, придают силы и оптимизма.



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