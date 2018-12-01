ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:06

Республиканская больница в ожидании больших перемен


Республиканская больница в ожидании больших переменБолее 250 миллионов рублей будет выделено на ремонт операционного блока и клинико-диагностической лаборатории республиканской больницы имени Жемчуева в рамках федеральной адресной инвестиционной программы «Развитие здравоохранения». На какой стадии сегодня реконструкция главного лечебного учреждения Калмыкии, и какие кардинальные изменения запланированы?

Будет не хуже чем в столичных клиниках, говорят сотрудники. А значит, качество оказания медицинских услуг в разы повысится. Например, сможем проводить больше операций. Их и сейчас очень много. В год – до 8 тысяч, в том числе высокотехнологичных. Это отделение считается сердцем ресбольницы. Более того, в Элисту приезжают жители соседних регионов на эндопротезирование.

Кстати, всего в ресбольнице 11 действующих операционных. Но только в двух в прошлом году был проведен капитальный ремонт.

В следующем году в оперблоке появится новая техника. Это и основное медицинское оборудование и спецмебель: хирургические столы, динамические кровати, осветительные установки. Заменят сантехнику, напольную и настенную плитку, электропроводку, системы водоснабжения и кондиционирования.

А это блок Б на цокольном этаже. До недавнего времени эта часть здания была закрыта. Как оказалось, когда-то здесь была водогрязелечебница, построенная в позапрошлом веке и пользовавшаяся популярностью. От нее остались обшарпанные стены, под ногами штукатурка. И огромные трубы. Все это демонтируют и заменят.

Здесь планируется открыть электросветолечебные кабинеты: аэрозоль терапия, магнитотерапия, теплолечение. И всё – согласно ГОСТу и отраслевым стандартам. Уже готовится проектно-сметная документация. Между тем, по данным заведующей отделением, физиотерапия, массаж и ЛФК – пользуются спросом. Более 60 процентов пациентов получают эти услуги.

Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, то в этом направлении работа будет продолжена. Это касается и внедрения современных методов лечения. В регионе принимаются меры, чтобы как можно меньше пациентов уезжали в клиники других городов.

О закупке оборудования говорил в интервью и Глава Калмыкии. Также Алексей Орлов акцентировал внимание на оплату труда медицинских работников.

Пока персонал ресбольницы в ожидании больших перемен. Но надежды на скорое решение многих проблем и повышение качества оказания медпомощи, говорят они, придают силы и оптимизма.



Другие новости по теме:

  • Ремонт главного лечебного учреждения
  • Капитальный ремонт в республиканской больнице завершится в этом году
  • В Юстинской ЦРБ переоснастили несколько отделений
  • В министерстве здравоохранения подвели итоги уходящего года
  • Глава Калмыкии провел рабочее совещание в ресбольнице
  • В Республиканской больнице продолжаются ремонтные работы
  • Изменения в системе сельского здравоохранения
  • С 1 октября начнет функционировать филиал детской поликлиники в 8 микрорайоне
  • Ремонт поликлиники в поселке Комсомольский
  • Александр Беляев происпектировал капремонт реабилитационного центра

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Декабрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34