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Сегодня, 12:03

В Калмыкии будет создан Центр компетенции по вопросам городской среды


В Калмыкии будет создан Центр компетенции по вопросам городской средыПри республиканском Министерстве ЖКХ будет создан региональный Центр компетенции по вопросам городской среды.

На семинаре с участием общественности, архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, представителей органов местного самоуправления и молодежных организаций обсудили формат организации, и механизм ее взаимодействия с органами исполнительной власти и жителями – участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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