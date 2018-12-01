В Калмыкии будет создан Центр компетенции по вопросам городской среды

При республиканском Министерстве ЖКХ будет создан региональный Центр компетенции по вопросам городской среды.



На семинаре с участием общественности, архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, представителей органов местного самоуправления и молодежных организаций обсудили формат организации, и механизм ее взаимодействия с органами исполнительной власти и жителями – участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». При республиканском Министерстве ЖКХ будет создан региональный Центр компетенции по вопросам городской среды.На семинаре с участием общественности, архитекторов, дизайнеров, проектировщиков, представителей органов местного самоуправления и молодежных организаций обсудили формат организации, и механизм ее взаимодействия с органами исполнительной власти и жителями – участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



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