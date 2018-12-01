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Сегодня, 13:07

В Калмыкии выпускники пишут итоговое сочинение


В Калмыкии выпускники пишут итоговое сочинениеСегодня 1662 одиннадцатиклассника Калмыкии пишут итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать изложение. На выполнение работы, которая оценивается по системе «зачет/незачет», отводится 3 часа 55 минут.

Определено пять направлений тем: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость». Выпускникам, которые не справятся, будут предоставлены еще две попытки.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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