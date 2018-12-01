Доступность современной качественной медицинской помощи. На это надеются жители республики, которые связывают большие надежды с решением Президента страны поддержать отрасль и направить средства на ее развитие. Что касается здравоохранения на селе, то работа в этом направлении ведется поэтапно. Открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.



Главная проблема – нехватка специалистов. Это касается и жителей поселка Привольный Яшкульского района, которые с нетерпением ждут семейного доктора.



Людмила Тюрбеева не только ведет амбулаторный прием, также в ее обязанности входит патронаж новорождённых, подворные обходы, а также обслуживание пациентов на дому. Она осталась работать одна после того, как ее старший коллега ушел на пенсию, а другой медбрат сменил профессию. Прошло полгода, но семейного доктора, который может заменить терапевта, педиатра, стоматолога и других специалистов, на селе сейчас нет. Такая ситуация сложилась, несмотря на действующие стимулирующие государственные программы. Кстати, это не единственный населенный пункт в республике, где остро стоит вопрос нехватки специалистов. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, проблемы, как и в любой сельской больнице, есть, но они постепенно решаются.



Кстати, немало вопросов, касающихся нехватки узких специалистов прозвучало в ходе прямой линии с главой региона. В основном это были обращения людей преклонного возраста, которым приходиться выезжать за пределы родного села.



Напомним, что по инициативе Алексея Орлова в населенных пунктах открыты фельдшерско-акушерские пункты. Например, в селе Кануково Сарпинского района, поселке Харба Юстинского РМО. Таким образом, сегодня насчитывается около ста ФАПов. И в отделение врачебной практики поселка Привольный Яшкульского района для оказания медицинской помощи созданы все необходимые условия. Имеются процедурный, прививочный, стоматологический и ЭКГ кабинеты. Отведено уютное помещение и для приема детей. Руководство племзавода «Улан-Хееч» оказало помощь в проведении ремонта. Оснащен современным оборудованием и кабинет семейного доктора.



Людмила Тюрбеева знает каждого своего пациента и наизусть помнит историю его болезни. Например, Анатолий Бадмаев страдает хроническим гастритом. Обострение проявляется в это время года. Сейчас он находится на лечении в дневном стационаре.



В зоне обслуживания сельского фельдшера и животноводческие стоянки. Раньше на вызовы за день сельскому врачу приходится проходить не один километр пешком. Теперь и в распутицу можно добраться на новой машине скорой помощи, которую получили в середине ноября. Кстати, благодаря оснащению спецтранспортом была спасена жизнь женщины, потерявшей сознание.



Для большинства жителей сельский врач – единственная надежда. Они должны быть уверены, что рядом есть доктора, которые готовы прийти на помощь в любое время. Доступность современной качественной медицинской помощи. На это надеются жители республики, которые связывают большие надежды с решением Президента страны поддержать отрасль и направить средства на ее развитие. Что касается здравоохранения на селе, то работа в этом направлении ведется поэтапно. Открываются фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории.Главная проблема – нехватка специалистов. Это касается и жителей поселка Привольный Яшкульского района, которые с нетерпением ждут семейного доктора.Людмила Тюрбеева не только ведет амбулаторный прием, также в ее обязанности входит патронаж новорождённых, подворные обходы, а также обслуживание пациентов на дому. Она осталась работать одна после того, как ее старший коллега ушел на пенсию, а другой медбрат сменил профессию. Прошло полгода, но семейного доктора, который может заменить терапевта, педиатра, стоматолога и других специалистов, на селе сейчас нет. Такая ситуация сложилась, несмотря на действующие стимулирующие государственные программы. Кстати, это не единственный населенный пункт в республике, где остро стоит вопрос нехватки специалистов. По словам министра здравоохранения Юрия Кикенова, проблемы, как и в любой сельской больнице, есть, но они постепенно решаются.Кстати, немало вопросов, касающихся нехватки узких специалистов прозвучало в ходе прямой линии с главой региона. В основном это были обращения людей преклонного возраста, которым приходиться выезжать за пределы родного села.Напомним, что по инициативе Алексея Орлова в населенных пунктах открыты фельдшерско-акушерские пункты. Например, в селе Кануково Сарпинского района, поселке Харба Юстинского РМО. Таким образом, сегодня насчитывается около ста ФАПов. И в отделение врачебной практики поселка Привольный Яшкульского района для оказания медицинской помощи созданы все необходимые условия. Имеются процедурный, прививочный, стоматологический и ЭКГ кабинеты. Отведено уютное помещение и для приема детей. Руководство племзавода «Улан-Хееч» оказало помощь в проведении ремонта. Оснащен современным оборудованием и кабинет семейного доктора.Людмила Тюрбеева знает каждого своего пациента и наизусть помнит историю его болезни. Например, Анатолий Бадмаев страдает хроническим гастритом. Обострение проявляется в это время года. Сейчас он находится на лечении в дневном стационаре.В зоне обслуживания сельского фельдшера и животноводческие стоянки. Раньше на вызовы за день сельскому врачу приходится проходить не один километр пешком. Теперь и в распутицу можно добраться на новой машине скорой помощи, которую получили в середине ноября. Кстати, благодаря оснащению спецтранспортом была спасена жизнь женщины, потерявшей сознание.Для большинства жителей сельский врач – единственная надежда. Они должны быть уверены, что рядом есть доктора, которые готовы прийти на помощь в любое время.



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