Сегодня - Международный день добровольцев

5 декабря - Международный день добровольцев. Сегодня в Москве состоится церемония вручения премии Доброволец России – 2018. Чествовать будут волонтеров и в Элисте. Труд этих ребят зачастую остается незамеченным. Но его трудно переоценить. Они находят время и силы на то, чтобы безвозмездно помогать пожилым людям, больным детям. Для волонтеров нет чужой беды.



Уштану Босхомджиеву еще не приходилось применять эти навыки на практике, но он готов в трудную минуту протянуть руку помощи. Год назад он вступил в ряды «волонтеров – медиков». Студент медколледжа бескорыстно помогает всем нуждающимся и постигает азы будущей профессии.



Последовав примеру Уштана, уже сегодня хотят пополнить волонтерский корпус и первокурсники этого учебного заведения.



Сейчас таких же амбициозных и коммуникабельных в отряде добровольцев медколледжа около ста человек. Они принимали самое активное участие в акциях «Спасибо, донор», «Добро в село», профилактических беседах «Лайфхаки здоровья», где знакомили молодежь с первыми признаками инсульта. В их списке добрых дел десятки мероприятий.



Мощное волонтерское движение в Калмыкии становится более массовым. Для людей с активной жизненной позицией это возможность быть полезным и помогать другим, получать новые знания и навыки, улучшать жизнь в городе, реализовывать свои идеи. Кстати, степная республика вошла в число 26 субъектов, выигравших грант для реализации крупномасштабного проекта «Регионы добрых дел». Уже озвучена сумма средств, которые будут выделены в 2019 году. Это 2 миллиона рублей. Это свидетельствует о том, что, волонтерскому движению в Калмыкии уделяется большое внимание.



Уже сегодня каждый желающий может посмотреть на героев нашего времени. Фильм о добровольцах под названием «Я волонтер. Истории неравнодушных», презентация которого состоится сегодня. Это рассказ о тех, кто стремится менять жизнь к лучшему. 5 декабря - Международный день добровольцев. Сегодня в Москве состоится церемония вручения премии Доброволец России – 2018. Чествовать будут волонтеров и в Элисте. Труд этих ребят зачастую остается незамеченным. Но его трудно переоценить. Они находят время и силы на то, чтобы безвозмездно помогать пожилым людям, больным детям. Для волонтеров нет чужой беды.Уштану Босхомджиеву еще не приходилось применять эти навыки на практике, но он готов в трудную минуту протянуть руку помощи. Год назад он вступил в ряды «волонтеров – медиков». Студент медколледжа бескорыстно помогает всем нуждающимся и постигает азы будущей профессии.Последовав примеру Уштана, уже сегодня хотят пополнить волонтерский корпус и первокурсники этого учебного заведения.Сейчас таких же амбициозных и коммуникабельных в отряде добровольцев медколледжа около ста человек. Они принимали самое активное участие в акциях «Спасибо, донор», «Добро в село», профилактических беседах «Лайфхаки здоровья», где знакомили молодежь с первыми признаками инсульта. В их списке добрых дел десятки мероприятий.Мощное волонтерское движение в Калмыкии становится более массовым. Для людей с активной жизненной позицией это возможность быть полезным и помогать другим, получать новые знания и навыки, улучшать жизнь в городе, реализовывать свои идеи. Кстати, степная республика вошла в число 26 субъектов, выигравших грант для реализации крупномасштабного проекта «Регионы добрых дел». Уже озвучена сумма средств, которые будут выделены в 2019 году. Это 2 миллиона рублей. Это свидетельствует о том, что, волонтерскому движению в Калмыкии уделяется большое внимание.Уже сегодня каждый желающий может посмотреть на героев нашего времени. Фильм о добровольцах под названием «Я волонтер. Истории неравнодушных», презентация которого состоится сегодня. Это рассказ о тех, кто стремится менять жизнь к лучшему.



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