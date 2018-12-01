Идет прием вопросов на прямую линию с главой республики

В эти дни ведется подготовка к 4-й прямой линии с главой республики. Она состоится в середине декабря. Как сообщает координатор проекта, всего за 5 дней поступили уже около 50 вопросов. Они принимаются на сайте интернет-газеты Степные вести http://tegrk.ru до следующего понедельника.



Напомним, спецпроект проводится с 2017 года и предназначен для непосредственного общения руководства Калмыкии с населением. Так, в августе было принято 124 вопроса. В этот раз запланировано 45 точек выхода в прямой эфир по всей республике, а также на базе постоянного представительства Калмыкии в Москве. Помимо профильных министров, на связи с жителями региона в режиме онлайн будут и главы районных муниципальных образований. В эти дни ведется подготовка к 4-й прямой линии с главой республики. Она состоится в середине декабря. Как сообщает координатор проекта, всего за 5 дней поступили уже около 50 вопросов. Они принимаются на сайте интернет-газеты Степные вести http://tegrk.ru до следующего понедельника.Напомним, спецпроект проводится с 2017 года и предназначен для непосредственного общения руководства Калмыкии с населением. Так, в августе было принято 124 вопроса. В этот раз запланировано 45 точек выхода в прямой эфир по всей республике, а также на базе постоянного представительства Калмыкии в Москве. Помимо профильных министров, на связи с жителями региона в режиме онлайн будут и главы районных муниципальных образований.



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