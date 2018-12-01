5 декабря - Международный День добровольцев. В рядах волонтерского движения Калмыкии зарегистрировано более 2000 человек. На их счету десятки мероприятий, помощь и поддержка людям оказывается безвозмездно, по доброй воле.



А еще, как сообщил сегодня на брифинге руководителя молодежного ведомства Дорджи Шикеева, степная республика вошла в число 26 субъектов, выигравших грант для реализации крупномасштабного проекта «Регионы добрых дел». Уже озвучена сумма средств, которые будут выделены в 2019 году. Это 2 млн. рублей.



Итоги года – волонтеры республики подведут 20 декабря на большом форуме, в рамках которого будут озвучены победители премии «Достояние республики» 5 декабря - Международный День добровольцев. В рядах волонтерского движения Калмыкии зарегистрировано более 2000 человек. На их счету десятки мероприятий, помощь и поддержка людям оказывается безвозмездно, по доброй воле.А еще, как сообщил сегодня на брифинге руководителя молодежного ведомства Дорджи Шикеева, степная республика вошла в число 26 субъектов, выигравших грант для реализации крупномасштабного проекта «Регионы добрых дел». Уже озвучена сумма средств, которые будут выделены в 2019 году. Это 2 млн. рублей.Итоги года – волонтеры республики подведут 20 декабря на большом форуме, в рамках которого будут озвучены победители премии «Достояние республики»



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