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Сегодня, 11:58

Благотворительный концерт в поддержку строительства нового храма


Благотворительный концерт в поддержку строительства нового храмаБлаготворительный концерт в поддержку строительства нового храма в Элисте состоялся в «Ойрат-Арене». Его провел Ставропольский казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь». Коллектив является лауреатом многих международных и всероссийских фестивалей. В Элисту артисты прибыли по приглашению заслуженного деятеля искусств РСФСР, художественного руководителя государственного театра танца «Ойраты» Петра Надбитова.

Органичный сплав сразу нескольких жанров – хорового, музыкального и народной пляски – представили артисты ансамбля элистинским зрителям. А те в свою очередь тепло встретили вокально-хореографические композиции, посвященные прошлому и настоящему терских, кубанских, донских и запорожских казаков. Насладиться искусством и внести свою лепту в строительство православного храма в 7 микрорайоне пришли сотни элистинцев и гостей города. Эту цель преследуют и сами артисты. С благотворительными акциями они выступали неоднократно. Однако, концерт в степной столице стал еще и символом дружбы между жителями соседних регионов.

Несмотря на холодную погоду, возведение храма Кирилла и Мефодия в восточной части Элисты, продолжается. На сегодняшний день высота стен здания достигла одиннадцатиметровой отметки. Храм в честь небесных покровителей Калмыкии строится на добровольные пожертвования неравнодушных граждан.

Сделать так, чтобы старинные песни зазвучали не только как памятник прошлых лет, но и как актуальное искусство сегодняшнего дня. Такую задачу ставит перед собой этот коллектив. Почти пятнадцать лет казачий ансамбль посредством фольклора – мудрости народа, вызывает у людей, особенно у молодого поколения, интерес к своим корням, любовь к Родине.



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